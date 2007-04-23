موسیقی ایرانی ؛ پیشرفت یا پسرفت

اگر چه می توان دیگر پیشرفتهای علمی، صنعتی و اجتماعی را به عینه دید و درباره آنها با آمار و ارقام صحبت کرد و بررسیهای مقایسه ای را با اعلام نتایج مطلوب انجام داد اما درباره هنر بویژه در باره موسیقی این عینیت و این قطعیت به راحتی قابل دسترسی واعلام نیست.

برخی از صاحبنظران و موسیقیدانان بر این عقیده اند که دوران اوج ونقطه درخشان موسیقی ایران در دهه های بیست و سی و اوایل دهه چهل بوده است و برنامه گلها و برگ سبز را نمونه این ادعا معرفی می کنند و دوران پس از آن را دوران افول و کمرنگ شدن موسیقی ایرانی به مفهوم هنر اصیل و میراث فرهنگی می دانند و عده ای نیز بر این باورند که موسیقی نیز مانند هر پدیده دیگری در چرخش دوران و تحول روزگار پروسه تکاملی خود را طی کرده است و آثار امروزی به مراتب بهتر و پربارتر از آثار آن دوران است .

"سعید فرجپوری" در برنامه نقد اثرش که چند روز پیش در فرهنگسرای دانشجو برگزار شد طی سخنانی به برتری موسیقیدانان و نوازندگان و پیشرفت موسیقی در سالهای اخیر اشاره کرد. وی اعثقاد خود را خیلی واضح وجسورانه چنین بیان داشته که : "متأسفانه در غالب صحبتها و نوشته های اهالی فرهنگ چنین القاء می شود که موسیقی ایرانی در سی چهل سال اخیر درجا زده است در حالی که کیفیت نوازندگی اساتید و جوانان این مرز و بوم به مراتب از گذشته قوی تر و پربارتر است."

فرجپوری تنبک را مثال می زند که چقدر در طول زمان دستخوش تغییر وتحول شده و اینک پا به پای سازهای ملودیک خود نمایی می کند و در ادامه می افزاید : "بزرگان ما زحمت شایسته ای کشیدند تا این موسیقی به نسل حاضر برسد ولی نسل جدید با اتکاء به آن پشتوانه ها، خواهی نخواهی به زبان امروز سخن می گویند و شواهد نشان می دهد که هیچ کم ندارند. روزگاری کل کمانچه کشهای ایران به تعداد انگشتان یک دست هم نبود ولی الآن در همین تهران من می توانم 50 نفر را نام ببرم که با کیفیت و قدرت بالایی کمانچه می نوازند."

به هرحال این سخن را نمی توان به عنوان موضوعی جا افتاده ودقیق و بدون معارض پذیرفت و جا دارد که در این باره نظرها ، پژوهشها و یافته های دیگر بزرگان را هم شنید و مورد بررسی دقیق قرار داد ، بر این اساس گروه موسیقی خبرگزاری مهرضمن دعوت ازهمه صاحبنظران برای ارائه نظرات، مقالات وپژوهشهای خود بر آن شده تا نظرات صاحبنظران را در این باره منعکس نماید.