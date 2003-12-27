به گزارش خبرگزاري مهر، نخست وزير هند در اين گفتگو از عزم کشورش با ارسال کمک و امدادگر به مناطق زلزله زده کشورمان خبرداد.
رئيس جمهور نيز در گفتگو با واجپايي از همدردي و مساعدت دولت هند درخصوص حادثه اسفبار زلزله اخير در کشورمان قدرداني نمود.
در مكالمه تلفني نخست وزير هند با رئيس جمهور كشورمان مطرح شد:
عزم كشور هند براي ارسال كمك و امداد به زلزله زدگان شهرستان بم
آتيل بيهارا واجپايي نخست وزير هند عصر امروز طي مكالمه تلفني با حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي رئيس جمهور حادثه زلزله استان كرمان را به وي ، دولت و ملت ايران تسليت گفت.
به گزارش خبرگزاري مهر، نخست وزير هند در اين گفتگو از عزم کشورش با ارسال کمک و امدادگر به مناطق زلزله زده کشورمان خبرداد.
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