عزم كشور هند براي ارسال كمك و امداد به زلزله زدگان شهرستان بم

به گزارش خبرگزاري مهر، نخست وزير هند در اين گفتگو از عزم کشورش با ارسال کمک و امدادگر به مناطق زلزله زده کشورمان خبرداد.

رئيس جمهور نيز در گفتگو با واجپايي از همدردي و مساعدت دولت هند درخصوص حادثه اسفبار زلزله اخير در کشورمان قدرداني نمود.