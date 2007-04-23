گیتس: مسکو با برنامه سپر موشکی واشنگتن موافقت کند/ سردیوکف: موضع روسیه تغییر نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"رابرت گیتس" در بیانیه ای آماده شده و در حالی که " آناتولی سردیوکف" در کنار وی ایستاده بود، خاطر نشان کرد:" ما با تهدیدهای تازه ای روبرو هستیم که نیازمند استراتژیهای تازه برای بازدارندگی و دفاع است. ما از روسیه دعوت می کنیم که به عنوان یک شریک به تلاش دفاعی ما بپیوندد."

اما این درخواست با مخالفت سردیوکف روبرو شد، آنجا که گفت:" موضع روسیه درباره این مسئله بدون تغییر باقی می ماند."

وی افزود:" فکرمی کنیم که توسعه همه عناصر استراتژیک پدافندهای موشک بالستیک یک عامل بی ثبات کننده است که ممکن است تاثیر بسیاری زیادی بر امنیت جهانی و منطقه ای داشته باشد."

گیتس امروز در اولین سفر خود به روسیه از زمانی که در دسامبر گذشته به این سمت منصوب شد؛ با سردیوکف، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و دیگر مقامهای روسی دیدن کرد.

آمریکا در ماه ژانویه سال جاری میلادی به کشورهای لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در جمهوری چک را در خاک آنها مستقر کند.

مسکو استقرار سپر موشکی آمریکا را در اروپا تهدیدی برای توان موشکی خود می داند و تحلیلگران به ویژه ناظران آلمانی بر این باورند که توافق لهستان و جمهوری چک با آمریکا درجهت استقرار این سیستم می تواند روابط اتحادیه اروپا و روسیه را سردتر کند و این امر با روند کنونی در بهبود روابط منافات دارد.