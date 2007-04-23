۳ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۵:۲۰

/ کنفرانس مطبوعاتی وزیران دفاع آمریکا و روسیه در مسکو/

گیتس: مسکو با برنامه سپر موشکی واشنگتن موافقت کند/ سردیوکف: موضع روسیه تغییر نمی کند

وزیر دفاع آمریکا امروز دوشنبه در مسکو از روسیه خواست به مخالفت خود با استقرار سپر موشکی کشورش در اروپا پایان دهد،اما این درخواست با مخالفت همتای روسی وی روبرو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"رابرت گیتس" در بیانیه ای آماده شده و در حالی که " آناتولی سردیوکف" در کنار وی ایستاده بود، خاطر نشان کرد:" ما با تهدیدهای تازه ای روبرو هستیم که نیازمند استراتژیهای تازه برای بازدارندگی و دفاع است. ما از روسیه دعوت می کنیم که به عنوان یک شریک به تلاش دفاعی ما بپیوندد."

اما این درخواست با مخالفت سردیوکف روبرو شد، آنجا که گفت:" موضع روسیه درباره این مسئله بدون تغییر باقی می ماند."

وی افزود:" فکرمی کنیم که توسعه همه عناصر استراتژیک پدافندهای موشک بالستیک یک عامل بی ثبات کننده است که ممکن است تاثیر بسیاری زیادی بر امنیت جهانی و منطقه ای داشته باشد."

گیتس امروز در اولین سفر خود به روسیه از زمانی که در دسامبر گذشته به این سمت منصوب شد؛ با سردیوکف، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و دیگر مقامهای روسی دیدن کرد.

آمریکا در ماه ژانویه سال جاری میلادی به کشورهای لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در جمهوری چک را در خاک آنها مستقر کند.

مسکو استقرار سپر موشکی آمریکا را در اروپا تهدیدی برای توان موشکی خود می داند و تحلیلگران به ویژه ناظران آلمانی بر این باورند که توافق لهستان و جمهوری چک با آمریکا درجهت استقرار این سیستم می تواند روابط اتحادیه اروپا  و روسیه را سردتر کند و این امر با روند کنونی در بهبود روابط منافات دارد.

کد مطلب 474882

