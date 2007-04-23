به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز دوشنبه در گفتگو با تلویزیون اسپانیا به پرسش های خبرنگار این شبکه خارجی پاسخ گفت.

مشروح این مصاحبه به این شرح است:

خبرنگار: سلام آقای رئیس جمهور خسته نباشید. از زمانی شما اعلام کردید که ایران در شرایطی هست که بتواند اورانیوم را در سطح وسیعی غنی کند بسیاری از مردم دنیا منتظر هستند بشنوند که بمب اتمی بسازید؟

رئیس جمهور: سلام به شما و مردم اسپانیا . همانطوری که می بینید تهران یک بهار بسیار دلپذیری را دارد تجربه می کند و ما امیدواریم که در همه جای دنیا همه مردم تمام زندگیشان بهاری باشد . درباره موضوع هسته ای خوب ما بارها مواضعمان را اعلام کردیم. فعالیت های ما مبتنی بر قانون است و در چارچوب مقررات و صلح آمیز ما اصولا با ساخت سلاح های اتمی به طور اصولی و مبنایی مخالف هستیم. چون اعتقاد داریم دنیا باید در صلح و آرامش و برادری زندگی کند. جنگ، تهدید، مسابقه تسلیحاتی، جز این که فضای زندگی بشر را هر روز تیره تر و تاریک تر کند هیچ ثمری ندارد، بشریت نیازمند صلح و آرامش و برادری است و صلح و آرامش و برادری فقط در سایه عدالت و خداپرستی و احترام به کرامت انسان ها به دست می آید. صلح مبتنی بر زور و صلح مبتنی بر تهدید نه تنها صلح نیست بلکه یک آرامشی است که دوام نخواهد داشت. به لحاظ سیاسی هم آن کسانی که عاقلانه به دنیا نگاه می کنند متوجه می شوند که دیگر کاربرد سلاح هسته ای تمام شده است. امروز در مناسبات سیاسی سلاح هسته ای برای دارنده آن هیچ امتیازی محسوب نمی شود. اگر سلاح هسته ای تاثیرگذار بود باید آمریکایی ها را در عراق نجات می داد یا از فروپاشی اتحاد شوروی جلوگیری می کرد الان در معادلات جهانی انسان ها و افکار انسان ها و خواسته های انسان هاست که تعیین کننده است و ما فکر می کنیم که امروز باید گفتگو و احترام به انسان ها مبنای تعامل بین ملت باشد.

خبرنگار: آقای رئیس جمهور کشوری که تولید کننده بزرگ نفت است و همینطور گاز دارد، چه نیاز به تولید انرژی اتمی دارد؟

رئیس جمهور: پاسخ این سوال خیلی ساده است. اولا این که نفت و گاز سوخت پاک نیستند؛ در ثانی سوخت های فسیلی رو به پایان است. همه کشورها نیاز به پیشرفت دارند نیازمند استفاده از سوخت پاک هستند. مثل این می ماند که در یک کشوری که بارندگی زیاد هست ما بگوییم شما چه احتیاجی به احداث سد دارید؛ شما که بارندگی دارید. خوب بارندگی یک کاربردی دارد و سد یک کاربرد دیگر. نمی توانیم به یک کشوری که بارندگی در آن زیاد است بگوییم سد احداث نکنید. آب را ذخیره نکنید، دو تا موضوع جداگانه است. ضمن اینکه ما به راحتی سوخت را در اختیار کشورهای اروپایی قرار می دهیم آنها هم الان دسترسی راحتی به سوخت دارند. آنها چرا به دنبال انرژی هسته ای هستند. این سوال را باید از آنها هم پرسید.

پس پاسخ روشن است انرژی هسته ای یک انرژی تجدید شونده است به فور و بی پایان و ارزان تر و پاک برای محیط زیست.

خبرنگار: امروز وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا برای صحبت در مورد موضوع هسته ای ایران تشکیل جلسه خواهند داد چهارشنبه این هفته نیز آقای سولانا با نماینده ایران آقای لاریجانی گفتگو خواهد کرد. شما به آنها چه خواهید گفت؟ آیا چیزهای جدیدی در این رابطه مطرح شده است که در مذاکرات جدید مطرح خواهد شد؟

رئیس جمهور: ما فکر می کنیم راه حل همه مسائل قانون پذیری است. اگر همه قانون را بپذیرند تابع قانون باشند و همه در برابر قانون مساوی باشند مشکلی پیدا نمی شود. مشکل امروز این است که عده ای خودشان را فراتر از قانون می پندارند و برای بعضی ها حقوق قانونی را به رسمیت نمی شناسند. اگر حقوق قانونی را برای همه به رسمیت بشناسیم مشکلی نمی ماند ما همه فعالیت هایمان در چارچوب قانون است و اهل گفتگو و مذاکره هستیم تحت نظارت آژانس کار می کنیم و علاقه مندیم مسائل را با گفتگو حل کنیم.

خبرنگار: در اواسط ماه می فرصتی که سازمان ملل به ایران داده برای ترک غنی سازی اورانیوم تمام می شود آقای رییس جمهور آیا شما از مجازات واهمه ندارید؟ از انزوای بین المللی ایران نمی ترسید؟

رئیس جمهور: ما هم مثل مردم اسپانیا روی حقوق خودمان می ایستیم همه ملت ها می ایستند اگر شورای امنیت یک تصمیمی بگیرد که غیرقانونی و برخلاف مقررات خود سازمان ملل باشد هیچ ملتی حق ندارد که آن را بپذیرد. ما امروز موظفیم از حقوق قانونی ملتمان دفاع کنیم. دفاع ما دفاعی منطقی و بر اساس گفتگو است، دفاع ما دفاع صلح آمیز است . ما با کسی دعوا نداریم حق کسی را هم نمی خواهیم ضایع کنیم؛ ما حق خودمان را می خواهیم چیزی اضافه نمی خواهیم؛ همانی بوده که در قانون تصریح شده است. اما خیلی روشن است که چند کشور علاقه مند هستند تولید سوخت را در انحصار خودشان داشته باشند به نظر من روحیه انحصار طلبی ریشه مشکلات امروز دنیاست . هیچ کسی حق ندارد که انحصارطلبی بکند. همه باید از علم از فناوری از تکنولوژی استفاده بکنند. چرا باید در انحصار چند کشور خاص باشد. خود این کشورها الان در شورای امنیت، هم شاکی هستند هم دادستان هستند هم قاضی هستند و هم مجری؛ در هیچ نظامی این مورد پذیرفته نیست . آمریکا دشمن ملت ما است و ثابت کرده که دشمن ماست . آمریکا امروز شکایت می کند خودش دادستان است خودش قضاوت می کند خودش هم می خواهد اجرا کند . این برای هیچ ملتی پذیرفته نیست. من فکر نمی کنم ملت اسپانیا هم با ویژگی های فرهنگی بسیار برجسته ای که دارد زیر بار چنین تصمیماتی برود.

خبرنگار: اگر سازمان ملل تنبیهات شدیدی علیه ایران اتخاذ کند آیا این تنبیهات باعث می شود که ایران از پیمان منع گسترش سلاح اتمی خارج شود؟

رئیس جمهور: ببنید ما فعالیت هایمان تا امروز در چارچوب قانون یعنی تحت نظارت آژانس و صلح آمیز است . ما علاقه مندیم همین مسیر را ادامه بدهیم ما علاقه نداریم از قانون خارج بشویم اما بالاخره باید از حقوق ملتمان دفاع کنیم اگر شورای امنیت تصمیمات غیرقانونی می گیرد باید تصمیماتش را اصلاح کند. چرا اصراری دارد ملت ما را از حق خودش محروم بکند؟ این اصرار هیچ وجه منطقی و قانونی ندارد. نمی توانند بگویند ما چون حاکمیم پس حق داریم؛ چون شورای امنیت در اختیار ماست و از حق ناعادلانه «وتو» استفاده می کنیم پس در اختیار ماست و ما می توانیم حق ملتی را ضایع کنیم این چیز درستی نیست این یک ظلم و بی عدالتی است و با ظلم و بی عدالتی هم اوضاع دنیا سامان پیدا نخواهد کرد.

خبرنگار: شما چند بار نام اسپانیا را آوردید. همواره فکر می کنید اسپانیا و اتحادیه اروپا باید چه نقشی را در حل این مناقشه ایفا کنند؟

رئیس جمهور: اسپانیا به نظر ما یک کشور بزرگ است. ملت ما و ملت اسپانیا احساسات مشترک فراوانی دارند؛ یعنی ویژگی های بسیار برجسته امروز در ملت ما و در ملت اسپانیا هست. وقتی به سابقه تاریخی نگاه می کنیم به خصلت ها و فرهنگ و آداب و رسوم نگاه می کنیم به میراث فرهنگی نگاه می کنیم می بینیم مشترکات خیلی زیاد است. حتی نگاه می کنیم در بین مردم اسپانیا می بینیم در متن فلسفه و فرهنگ مردم اسپانیا عدالت طلبی و شجاعت هست و آن موضوعی که در زبان مردم اسپانیا هست که: هر اسپانیایی متدین به دنیا می آید؛ با نشاط و شاداب آموزش می بیند، شاعرانه ازدواج می کند، دلاورانه کار می کند و قهرمانانه می میرد؛ اینها ویژگی های ملت ما هم هست. ما انتظارمان از ملت اسپانیا این است که خودشان باشند و همان ویژگی که برای مردم خودشان می پسندند برای ما هم بپسندند و در محور این ویژگی ها که عدالت و خداپرستی است، باشند.

ما فکر می کنیم اتحادیه اروپا اگر می خواهد یک جایگاه مناسبی در مناسبات جهانی پیدا بکند باید مستقل عمل کند.اگر اتحادیه اروپا بخواهد حرف های آمریکا را برای ما ترجمه کند خوب ما مستقیم حرف های آمریکا را خودمان می شنویم ما نیازی نداریم که حرف های آمریکا را برای ما ترجمه کنند. اتحادیه اروپا همسایه ماست و همسایه منطقه ای ماست. ما علاقه مندیم با همسایه هایمان در صلح و صفا زندگی کنیم. ما الان مراودات گسترده اقتصادی و فرهنگی با اروپا و کشورهای اروپایی داریم. علاقمندیم که این ادامه پیدا کند و اصلا دنبال این نیستیم که روابطمان با اروپا مخدوش شود ، اما فکر می کنیم اتحادیه اروپا باید رو پای خودش بایستد و حرف مردم اروپا را بزند. الان شما اگر یک نظرسنجی بکنید در اروپا اکثریت مردم در ماجرای هسته ای حق را به ملت ایران می دهند خوب مسوولان اروپا هم باید حرف مردمشان را بزنند تا بتوانند در دنیا دوام بیاورند و موثر باشند. و الا در این مناقشه ای که مناقشه مصنوعی و مناقشه سیاسی است ادعاهای آمریکا مطلقا جنبه حقوقی ندارد چون به لحاظ مقررات «ان پی تی» و پادمان ها و اساسنامه آژانس ما حق داریم از چرخه سوخت برخوردار باشیم. تا امروز هم نشانه ای از انحراف ما پیدا نشده اتحادیه اروپا باید پافشاری کند روی حق تا بتواند در مناسبات جهانی یک جایگاهی پیدا کند.

خبرنگار:آیا شما از حمله اسراییل نمی ترسید؟

رئیس جمهور: شما فکر میکنید رژیم صیهوییتس جرات این کارها را دارد . فعلا باید مشکلات داخلی خود را حل کنند. البته ما توان دفاع از خودمان را داریم.

خبرنگار: آیا شما نمی خواهید روابطتان با آمریکا در آینده بهتر شود؟

رئیس جمهور: ما مشکلی در برقراری روابط با آمریکا نداریم مشکل، امریکایی ها هستند آنها رفتارشان رفتار درستی نیست آنها حقوق ملتها و کرامت انسان ها را به رسمیت نمی شناسند، آنها میخواهند از موضع قدرت و موضع تحمیل با ملتها رابطه برقرار کنند. البته شما می دانید که آمریکاییها یک طرفه رابطه شان را با ما قطع کردند ما رابطه را قطع نکردیم آنها فکر می کردند که اگر رابطه شان را با ما قطع کنند ما از بین خواهیم رفت اما می بینید که ما از بین نرفتیم بلکه سرحال تر و با نشاط تر از 28 سال قبل هستیم.

خبرنگار:ایران چه نقشی می خواهد برای حل مناقشات عراق ایفا کند؟

رئیس جمهور: بحث شما دو قسمت است یک قسمت اینکه مناقشه عراق را چه کسی ایجاد کرد؟ ما که نقشی نداشتیم در ایجاد مناقشه در عراق، آمریکایی ها یک موقع از صدام حمایت می کردند علیه ما بعد هم خودشان تصمیم گرفتند صدام را بردارند؛ وارد عراق شدند، عراق را اشغال کردند ما به آنها توصیه کردیم شما از عراق بروید بیرون برای اینکه ملت عراق یک ملت ریشه دار است ملت عراق بیش از هفت هزار سال سابقه تمدنی دارد اشغالگر را نمی پذیرند آنها توجه نکردند آنها به خاطر نفت ماندند در عراق و دچار مشکل شدند، ما به خاطر مردم عراق گفتیم حاضریم کمکتان کنیم اما باز هم بدرفتاری کردند. طبق مقررات جهانی امنیت یک کشور اشغال شده به عهده اشغالگران است.

ما متاسفیم که مردم عراق کشته می شوند ایران و عراق و مردم دو کشور بیشترین ارتباطات را با هم دارند، ارتباطات فرهنگی، تاریخی و ارتباطات فامیلی سالانه چندین میلیون نفر از مردم عراق می آیند به ایران و از ایران به عراق می روند و خیلی از مردم عراق متولد ایران هستند و خیلی از مردم ایران متولد عراق هستند بنابراین ما از این وضعیت از نظر عاطفی خیلی ناراحتیم. ولی آماده ایم که کمک کنیم به حل مشکلات.

خبرنگار:شما به آمریکا کمک می کنید که مشکلاتش حل شود؟

رئیس جمهور: ما می توانیم راه ها را نشان بدهیم به آنها که باید گوش بدهند توصیه هایی که ما می کنیم توصیه های دوستانه است، به نفع همه است این توصیه ها را توجه کنند مشکل حل خواهد شد اما آنها میخواهند مسلط باشند منابع نفتی را ببرند. توصیه های انسانی ما توجه کنند مشکلاتشان زود حل می شود و نیازی به این همه تنش و کشتار هم ندارد.

خبرنگار: شما فرمودید که اهل صلح هستید ولی در کشورهای غربی ما اخباری دریافت می کنیم در رابطه با برخی از صحبت های آقای احمدی نژاد؛ مثلا دو هفته قبل اتحادیه اروپا اعلام کرد که در تمام اتحادیه اروپا زیر سوال بردن هولوکاست یهودیان جرم است واقعه ای که به طور علمی ثابت شده و شما آن را زیر سوال قرار دادید.

رئیس جمهور: من تعجب می کنم که چرا اتحادیه اروپا روی یک موضوع تاریخی این همه تعصب نشان می دهند. من دو تا سوال مطرح کردم آیا سوال کردن از نظر اتحادیه اروپا جرم است. امروز در همه جای دنیا می توانید راجع به خدا، پیامبران، حقیقت، هستی و همه مسائل سوال کنید چرا نباید راجع به وقایع تاریخی سوال کنند؟ سوال من خیلی روشن است .سوال اول من این است که اگر یک واقعه تاریخی اتفاق افتاده چرا اجازه نمی دهند تحقیق بشود؟ ما الان اجازه می دهیم راجع به قوانین قطعی ریاضی و فیزیک هم تحقیقات مجدد انجام بشه حالا اگر واقعه ای اتفاق افتاده هرچی تحقیقات بکنند مساله روشن تر می شود. چه رمز و رازی در این هست که اجازه نمی دهند تحقیق شود و با خشونت رفتار می کنند.

سوال دوم من این است که اگر چنین واقعه ای اتفاق افتاده در کجا اتفاق افتاده ارتباطش با فسلسطین چیست؟ چرا برای جبران این حادثه مردم فسلطین باید قربانی بشوند؟ چرا مردم فلسطین باید آواره بشوند؟ چرا شصت سال مردم فلسطین باید هر روز در خیابان ها و خانه خودشان کشته بشوند؟ چرا مادرها باید بچه خودشان را تشیع جنازه کنند؟ فرزندی که رفته مدرسه در شهر خودش در وطن خودش اینها نقشی نداشتند در جنگ دوم جهانی. اگر در جنگ جهانی دوم کشتار شده، 60 میلیون کشته شدند، اگر هولوکاست بوده و هر مساله دیگری که بوده در اروپا بوده مردم فلسطین چکار کردند؟ نقشی نداشتند؟

خبرنگار: می خواستم بدانم نظر شما درباره نقش زنان ایران در این وهله تاریخی چیست؟ برخی از زنان دارند تظاهرات می کنند و امضا جمع می کنند برای آزادی خودشان نظر شما چیست؟

رئیس جمهور: امروز زنهای ما در همه عرصه ها حضور دارند در امور کشور مشارکت مستقیم دارند در کارهای علمی، در کارهای فرهنگی و در کارهای سیاسی. البته شما می بینید در یک جامعه 70 میلیونی افراد و احزاب دیگری هستند که یک حرف های دیگری بزنند. مهم این است که آزادی است در ایران کارشان را انجام می دهند و کسی هم کاری با آنها ندارد. در ایران اظهارنظر آزاد است. یک عده ای از خانم ها اظهارنظر می کنند اشکالی نداره قانون اجرا خواهد شد بروید تو خیابان خانم ها را ببینید.ا البته نگاه ملت ما به زن با نگاه بعضی از سیاستمداران و صاحبان کمپانی های بزرگ جهانی متفاوت است در جامعه ما احترامی که برای زن قائلند برای مردها قائل نیستند این جا زنها عزیزترین اقشار جامعه هستند و محترم تر از همه هستند حقوقی که برای زن ها هست بیش از حقوقی است که برای مردها است که به خاطر اهمیت زنان و وجود زنان که ارزشمندتر است، اینگونه است.

خبرنگار: آخرین سوال من از آقای رئیس جمهور این است ، من از کشوری هستم که سه سال پیش یک حادثه سوء قصد تروریسم بین المللی به بهانه اسلام انجام گرفت. می خواستم نظر شما را راجع به این نوع تروریسم بدانم و تعهد ایران را برای مبارزه با این تروریسم بین المللی؟

رئیس جمهور: کشور ما کشوری است که قربانی تروریسم است تروریسم سنگین ترین ضربه ها را به ما زده در همین ساختمان نهاد ریاست جمهوری یک روزی تروریست ها رییس جمهور و نخست وزیر منتخب مردم را به آتش کشیدند و سوزاندند. بیش از 70 نفر از مسوولین کشور ما را در یک ساختمان منفجر کردند و قطعه قطعه کردند، مسوولینی که توسط مردم انتخاب شده بودند صدها نفر از مردم ما در خیابان ها ترور شدند بمب گذاری کردند اتوبوس مدرسه بچه ها را آتش زدند. ما زخم خورده تروریسم هستیم از نظر اعتقادی هم ما به شدت مخالف تروریسم هستیم و هر کس دست به کشتار مردم می زند از نظر ما منفور و مطرود است دین ما دین انسانی است.

همه انسان ها و تک تک انسانها از هر مذهب و نژاد و قاره و ملیت محترم هستند. انسان محترم است همه موظفیم شرافت و کرامت انسانی را صیانت کنیم بنابراین این اقداماتی که عده ای انجام می دهند از نظر ما کاملا محکوم است. البته شما می دانید که پشت این جریانها قدرت های بزرگی هستند شما که رابطه قدرت های بزرگ را با جنایتهای تروریستی می دانید. ملت ما و ملت های مستقل، قربانی تروریسم هستند.

خبرنگار: آقای رئیس جمهور متشکرم از اینکه این مصاحبه را با تلویزیون اسپانیا داشتید. به شما روز به خیر می گویم .متشکرم و خداحافظ

رئیس جمهور: موفق باشید