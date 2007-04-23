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۳ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۶:۰۲

رئیس کل دادگستری استان تهران:

رعایت اعتدال در برخورد با جرائم منکراتی ضروری است

رعایت اعتدال در برخورد با جرائم منکراتی ضروری است

افراط و تفریط در برخورد با جرائم منکراتی نکته ای است که باید جانب اعتدال در آن رعایت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا آوایی در بازدید از بخشهای مختلف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه بیست و یک (ارشاد)، گفت: افراط و تفریط در برخورد با جرائم منکراتی نکته ای است که باید جانب اعتدال در آن رعایت شود، زیرا انسان دارای یک سری غرایز طبیعی است و هر انسان متعارفی نیز ممکن است بلغزد که با توجه به جهات مختلف باید در مسیر دادرسی با دقت نظر خاص و جلب نظر کارشناسان و روانشناسان معتبر به وظیفه قانونی خود عمل کنیم و در کنار آن واقعیت ها را مورد لحاظ قرار دهیم و در هر حال وظیفه ما نجات انسانها با اعمال مجازات در جایگاه خود، رعایت موازین و یا تدبیر است.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: شرط اصلاح دیگران، اصلاح خود است و اصلاح دیگران باید با شیوه های پسندیده، ارشادی و محبت آمیز باشد.

آوایی با اشاره به دیگر آسیب های موجود در مسیر دادرسی، متذکر شد: عادی شدن جرائم و گناهان در نظر همکاران و نداشتن یک مسیر مشخص در جهت مبارزه با آن به طوری که مرضی خداوند در آن باشد جزء دیگر معضلات جاری در مسیر خدمت رسانی است و وظیفه ما حرکت در مسیر قانون البته با پشتوانه تعهد و تقید به موازین شرع است و باید بدانیم که نفس، قلم و تصمیم ما بشدت تاثیر گذار خواهد بود.

وی یادآور شد: باید در نظر داشته باشیم که گناهکاران و متهمان جزء عائله حکومت هستند و لذا باید هزینه های اجتماعی را به حداقل برسانیم و سرنوشت حکومت و رهبری به تصمیمات قضائی و احکام ما گره خورده ، پس به هر میزان که در مسیر حق و عدالت گام برداریم شان و منزلت رهبری را تقویت کرده ایم.

آوایی، استفاده از تمام ظرفیت های قانونی در برخورد با سردمداران فساد در جامعه را خواستار شد و گفت: رعایت رحم و انصاف با قربانیان این مفاسد و داشتن دغدغه اصلاح آنان و نبستن راههای اصلاح، از ضروریات اعمال قانون در دستگاه قضائی است.

کد مطلب 474907

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