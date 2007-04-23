رعایت اعتدال در برخورد با جرائم منکراتی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا آوایی در بازدید از بخشهای مختلف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه بیست و یک (ارشاد)، گفت: افراط و تفریط در برخورد با جرائم منکراتی نکته ای است که باید جانب اعتدال در آن رعایت شود، زیرا انسان دارای یک سری غرایز طبیعی است و هر انسان متعارفی نیز ممکن است بلغزد که با توجه به جهات مختلف باید در مسیر دادرسی با دقت نظر خاص و جلب نظر کارشناسان و روانشناسان معتبر به وظیفه قانونی خود عمل کنیم و در کنار آن واقعیت ها را مورد لحاظ قرار دهیم و در هر حال وظیفه ما نجات انسانها با اعمال مجازات در جایگاه خود، رعایت موازین و یا تدبیر است.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: شرط اصلاح دیگران، اصلاح خود است و اصلاح دیگران باید با شیوه های پسندیده، ارشادی و محبت آمیز باشد.

آوایی با اشاره به دیگر آسیب های موجود در مسیر دادرسی، متذکر شد: عادی شدن جرائم و گناهان در نظر همکاران و نداشتن یک مسیر مشخص در جهت مبارزه با آن به طوری که مرضی خداوند در آن باشد جزء دیگر معضلات جاری در مسیر خدمت رسانی است و وظیفه ما حرکت در مسیر قانون البته با پشتوانه تعهد و تقید به موازین شرع است و باید بدانیم که نفس، قلم و تصمیم ما بشدت تاثیر گذار خواهد بود.

وی یادآور شد: باید در نظر داشته باشیم که گناهکاران و متهمان جزء عائله حکومت هستند و لذا باید هزینه های اجتماعی را به حداقل برسانیم و سرنوشت حکومت و رهبری به تصمیمات قضائی و احکام ما گره خورده ، پس به هر میزان که در مسیر حق و عدالت گام برداریم شان و منزلت رهبری را تقویت کرده ایم.

آوایی، استفاده از تمام ظرفیت های قانونی در برخورد با سردمداران فساد در جامعه را خواستار شد و گفت: رعایت رحم و انصاف با قربانیان این مفاسد و داشتن دغدغه اصلاح آنان و نبستن راههای اصلاح، از ضروریات اعمال قانون در دستگاه قضائی است.