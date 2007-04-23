اخبار کوتاه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، وی در پی یک بیماری ریوی یک ماه پیش در بیمارستان بستری شد و روز یکشنبه دوم اردیبهشت ماه 86 درگذشت. مراسم تشییع پیکر این هنرمند ساعت 9 صبح روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت از مقابل موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود. یادش گرامی.

- نمایشگاه گروهی اساتید دانشگاه واحد شهر ری با همکاری 18 استاد روزهای هشتم تا 12 اردیبهشت ماه ساعت 16 تا 20 در نگارخانه اثر برگزار می شود. در این نمایشگاه 50 اثر آبستره، آبرنگ، نقاشی، رنگ و روغن، پوستر، چاپ دستی و تصویرسازی به معرض دید علاقمندان قرار می گیرد.

- نمایشگاه نقاشی پروانه حاجی علی اکبر، مرضیه شاه محمدی، ماهان شهریوری و منصوره واحدی روز شنبه هشتم اردیبهشت ساعت 17 تا 20 در نگارخانه کمال الدین بهزاد افتتاح می شود و تا 13 اردیبهشت هر روز ساعت 10 تا 20 برقرار است.