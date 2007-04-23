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۳ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۶:۴۳

تیرماه جاری ؛

مراسم تقدیر از قهرمانان ورزش کشور با حضور رئیس جمهوری برگزار می شود

مراسم تقدیر از قهرمانان ورزش کشور با حضور رئیس جمهوری برگزار می شود

مراسم تقدیر از قهرمانان و مدال آوران بازیهای آسیایی دوحه و مسابقات قهرمانی معلولان آسیا تیرماه جاری با حضور رئیس جمهوری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، کیومرث هاشمی رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی که درحاشیه مجمع سالیانه فدراسیون بوکس سخن می گفت ضمن اعلام این مطلب افزود: اعتبار لازم برای تقدیر از مدال آوران ورزش کشور درسال 85 تامین شده و این مراسم طبق سنوات گذشته با حضور دکتر محمود احمدی نژاد و مهندس علی آبادی برگزار خواهد شد.

هاشمی تاکید کرد: در این مراسم از مدال آوران کشور در بازیهای آسیایی دوحه قطر و مسابقات قهرمانی معلولان آسیا و اقیانوسیه در مالزی تقدیر خواهد شد.

وی یادآور شد : برخی از رسانه ها با ایجاد جنجال و حاشیه سازی اعلام کردند که اعتبارات لازم در این زمینه از سوی دولت تامین نشده و برگزاری این مراسم در هاله ای از ابهام است، درحالیکه هیچگونه مشکلی دربرپایی این مراسم وجود ندارد و سازمان تربیت بدنی طبق روال سالهای گذشته این مراسم را به بهترین شکل ممکن برگزارخواهد کرد. 

کد مطلب 474914

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