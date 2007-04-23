عدم صدور مجوز تشکیل بانک توسعه تعاون توسط بانک مرکزی خلاف اصل 44 است

به گزارش خبرنگار مهر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در نشست خبری اتاق تعاون گفت : ایجاد موانع از سوی بانک مرکزی در تشکیل بانک توسعه تعاون، با سیاست های اصل 44 قانون اساسی در تضاد است.

ایرج ندیمی در خصوص نحوه برخورد نمایندگان مجلس با پیشنهادات بخش تعاون اظهارداشت : تعاونی ها درجذب تسهیلات آزاد هستند و نمایندگان معتقدند هر چقدر تعاونی ها بتوانند تسهیلات جذب کنند، امکان ارایه تسهیلات به تعاونی ها نیز وجود دارد.

وی با بیان این که نمایندگان مجلس منتظر ارائه لایحه خصوصی سازی از سوی دولت به مجلس هستند، گفت : بانک مرکزی باید به متقاضیان بخش های خصوصی وتعاونی مجوز تاسیس بانک یا تعاونی اعتباری را طبق قانون بدهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عدم صدور مجوز تشکیل بانک توسعه تعاون از سوی بانک مرکزی را اقدامی خلاف سیاست های اصل 44 قانون اساسی دانست وافزود : بانک مرکزی با صادر نکردن مجوز تاسیس بانک توسعه تعاون ایجاد چالش نموده است.

ندیمی تصریح کرد : مجوزتاسیس بانک توسعه تعاون باید دوسال پیش صادرمی شد وعدم صدور مجوز در واقع نوعی سنگ اندازی از سوی بانک مرکزی است و در این زمینه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به وظایف خود عمل نکرده اند.

وی با اشاره به موانع اجرایی بانک مرکزی درجهت تاسیس بانک توسعه تعاون تصریح کرد: نمایندگان مجلس با ایجاد مانع در تاسیس بانک توسعه و تعاون که مخالف اجرایی شدن اصل 44 است، موافق نیستند.