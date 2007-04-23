اخبار کوتاه فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد هیئت داوران جایزه بزرگ شهید آوینی به خاطر جستجوی دقیق و برداشت بی طرفانه نسبت به موضوعی جهانی و بحت برانگیز و ارائه فیلمی منسجم لوح افتخار، نشان سیمین و 10 سکه بهار آزادی را به این پژوهشگر و کارگردان اهداء کرد. این فیلم محصول مشترک شبکه الکوثر، موسسه فن القدسی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است و نام آن در مراسم پایانی جایزه شهید آوینی از قلم افتاده بود.

ـ مستند "روزی روزگاری مراکش" ساخته سیف الله صمدیان روز سه شنبه چهارم اردیبهشت ساعت 30/10 در سالن سینمای مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به نمایش درمی آید. این فیلم پیرامون برپایی کارگاه مارتین اسکورسیزی و عباس کیارستمی در جشنواره بین المللی مراکش تهیه شده است.

ـ باشگاه فیلم کوتاه انجمن سینماگر آینده در بیست و نهمین نمایش هفتگی، روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ساعت 30/17 فیلم مستند گزارشی "من لیدر هستم" محسن خان جهانی و فیلم داستانی "لعنت جاودانه" محمد کریمی جعفری را در تالار بتهوون خانه هنرمندان ایران نمایش می دهد. پس از نمایش فیلم جلسه پرسش و پاسخ با حضور کارگردانان فیلم های مذکور برگزار می شود.