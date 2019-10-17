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۲۵ مهر ۱۳۹۸، ۸:۳۴

از مقابل مسجد جامع سنندج؛

پیکر ماموستا حسینی امروز پنج شنبه تشییع و به خاک سپرده می شود

پیکر ماموستا حسینی امروز پنج شنبه تشییع و به خاک سپرده می شود

سنندج - پیکر ماموستا سید محمد حسینی امام جمعه موقت سنندج صبح امروز پنج شنبه از مقابل مسجد جامع سنندج به سمت تپه شیخ محمد باقر تشییع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا سید محمد حسیمی امام جمعه موقت سنندج و عضو شورای افتا استان کردستان بعد از ظهر چهارشنبه دار فانی را وداع گفت.

این عالم دینی اهل سنت سالها در راستای ترویج آموزه های دینی در جامعه تلاش کرد و علاوه بر عضویت شورای افتا استان کردستان، امام جمعه سنندج، مدرس مدارس علوم دینی و ... بود.

بر اساس اعلام خانواده آن مرحوم، قرار است که مراسم تشییع پیکر حاج ماموستا حسینی صبح امروز پنج شنبه و از ساعت ۹:۳۰ صبح از مقابل مسجد جامع شهر سنندج واقع در خیابان امام خمینی (ره) برگزار شود.

بعد از تشییع پیکر با حضور اقشار مختلف مردم، مراسم خاکسپاری در قبرستان تپه شیخ محمد باقر شهر سنندج برگزار می شود.

مراسم ختم حاج ماموستا حسینی روزهای پنج شنبه و جمعه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در مسجد جامع شهر سنندج برگزار می شود.

حاج ماموستا حسینی بعد از طی یک دوره بیماری طولانی مدت و بعد از سالها تلاش در راستای ترویج آموزه های دینی روز چهارشنبه ۲۴ مهر ماه دار فانی را وداع گفت.

کد مطلب 4749199

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