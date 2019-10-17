پیکر ماموستا حسینی امروز پنج شنبه تشییع و به خاک سپرده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا سید محمد حسیمی امام جمعه موقت سنندج و عضو شورای افتا استان کردستان بعد از ظهر چهارشنبه دار فانی را وداع گفت.

این عالم دینی اهل سنت سالها در راستای ترویج آموزه های دینی در جامعه تلاش کرد و علاوه بر عضویت شورای افتا استان کردستان، امام جمعه سنندج، مدرس مدارس علوم دینی و ... بود.

بر اساس اعلام خانواده آن مرحوم، قرار است که مراسم تشییع پیکر حاج ماموستا حسینی صبح امروز پنج شنبه و از ساعت ۹:۳۰ صبح از مقابل مسجد جامع شهر سنندج واقع در خیابان امام خمینی (ره) برگزار شود.

بعد از تشییع پیکر با حضور اقشار مختلف مردم، مراسم خاکسپاری در قبرستان تپه شیخ محمد باقر شهر سنندج برگزار می شود.

مراسم ختم حاج ماموستا حسینی روزهای پنج شنبه و جمعه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در مسجد جامع شهر سنندج برگزار می شود.

حاج ماموستا حسینی بعد از طی یک دوره بیماری طولانی مدت و بعد از سالها تلاش در راستای ترویج آموزه های دینی روز چهارشنبه ۲۴ مهر ماه دار فانی را وداع گفت.