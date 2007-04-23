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۳ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۶:۳۳

وزارت بهداشت با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد:

هیچ خطری سلامت ساکنان سیستان و بلوچستان را تهدید نمی کند

وزارت بهداشت در خصوص گزارش های رسیده از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان مبنی بر مراجعه تعدادی از شهروندان شهرستان سراوان با علائم تب و لرز همراه با سر درد، گلو درد، تورم ناحیه گردنی و تنگی نفس، اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت اعلام کرد: به منظور تشخیص علل ابتلای بیماران به این بیماری، ستاد هدایت و اطلاع رسانی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تشکیل و تیمی متشکل از متخصصان ذی ربط از سوی این وزارتخانه به منطقه سراوان  اعزام شده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: اقدامات اولیه برای بررسی وضعیت بیماران، انجام آزمایشات تشخیصی بازدید از مناطق مورد نظر و شناسایی علل ابتلای این افراد و تعیین پروتکل های تشخیصی و درمان این بیماران توسط این ستاد انجام شده است.

در بخش دیگری از اطلاعیه وزارت بهداشت با اشاره به گزارش فوت 8 نفر از این بیماران، آمده است: این ستاد طی دستورالعملی به تمامی مراکز بهداشتی درمانی و شبکه های بهداشت و درمان و بیمارستان های تابعه اعلام آماده باش کرده و مقرر شد این مراکز نسبت به شناسایی و اعلام موارد احتمالی ابتلا، اقدام کنند.

در پایان این اطلاعیه به شهروندان ساکن در شهرستان های استان سیستان و بلوچستان اطمینان داده شده که هیچ نوع خطری متوجه آنان نبوده و اوضاع با دقت تحت کنترل عوامل بهداشتی و متخصصان است.

کد مطلب 474922

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