جامعه ورزش آماده كمك به آسيب ديدگان زلزله بم است

بهرام افشارزاده دبيرکل کميته ملي المپيک با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود: کميته ملي المپيک به محض دريافت خبرزلزله تاسف بارشهربم آمادگي خود را براي جمع آوري همه گونه کمک هاي مردمي اعلام کرد ودرهمين راستا ستادي درمحل اين کميته تشکيل شد و به جمع آوري و سازماندهي کمک هاي مردم و ورزشکاران اقدام کرد وقرار است هر روزساعت 10 اين کمک ها به ستادي که درفرودگاه مهرآباد تشکيل شده است ارسال شود .

افشارزاده افزود: خوشبختانه دراولين روزتشکيل ستاد کمک رساني به مردم حادثه ديده بم تعداد 200 تخته پتو، تعدادي لباس گرمکن، کفش ومبالغي پول پول نقد جمع آوري شد که اين کمک ها به مسوولين ذيربط تحويل شد.

دبيرکل کميته المپيک با تاکيد براينکه جامعه ورزش ازهيچ کوششي براي کمک به بازماندگان اين حادثه فروگذارنخواهد کرد، يادآورشد: کميته ملي المپيک، فدراسيونها وقهرمانان ورزشي وظيفه ملي وميهني خود مي داند تا همگام با تمامي آحاد جامعه درياري رساندن به هموطنان عزيز کشورمان حرکت کند ودرهمين راستا کارمندان کميته المپيک علاوه بر اختصاص سه روزازحقوق ماهيانه خود روز دوشنبه نيزدراجتماع جامعه ورزش درورزشگاه شيرودي حضورخواهد يافت.

وي درباره برنامه ريزي خاص کميته ملي المپيک براي برگزاري ديداردوستانه باهدف اختصاص عوايد آن به زلزله زدگان بم، تصريح کرد: هنوزدراين باره برنامه ريزي خاصي انجام نشده است، ولي با ستادي که درسازمان تربيت بدني تشکيل شده ومستقيما زيرنظرمهندس مهرعليزاده فعاليت مي کند قطعا برنامه هايي دراين زمينه صورت خواهد گرفت.

افشارزاده همچنين با بيان ابرازهمدردي مسوولين ورزش سايرکشورها با مقامات ورزش کشورخاطرنشان کرد: ازصبح امروز نمابرهاي بسياري به منظورهمدردي جامعه جهاني به کميته المپيک ارسال شده است که ازآن جمله بايد به پيام تسليت رئيس جهاني کميته الميپک، شيخ احمد رئيس شوراي المپيک آسياودبيرکل شوراي المپيک آسيااشاره کنم که آمادگي خود را براي ارائه هرگونه همکاري با اين کميته را اعلام کردند.