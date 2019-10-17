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۲۵ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۴۴

به منظور دیدار با نتانیاهو؛

«مایک پمپئو» وارد فلسطین اشغالی شد

«مایک پمپئو» وارد فلسطین اشغالی شد

وزیر خارجه آمریکا به منظور دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی وارد فلسطین اشغالی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا به منظور دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی وارد فلسطین اشغالی شد.

بر اساس این گزارش، مایک پمپئو پس از دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و گفتگو  با او در مورد حمله این کشور به شمال سوریه، قرار است با نتانیاهو در مورد اوضاع در سوریه و حمله ترکیه به شمال این کشور بحث و تبادل نظر کند.

مسئولان صهیونیست تاکید کردند که پمپئو قرار است نتانیاهو را در جریان نتایج مذاکرات با ترکیه و سیاست‌های واشنگتن در سوریه قرار دهد.

کد مطلب 4749340

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