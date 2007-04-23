2198 تذکر در دومین روز از طرح امنیت اجتماعی / بازرسی 2838 باب مغازه

سرهنگ پاسدار مهدی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ، افزود : علاوه بر تذکر به 2198 خانم ، در روز دوم طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد امنیت اخلاقی ، 91 نفر از آقایان نیز تذکر ارشادی دریافت کردند که از این میان ، 12 نفر ار آنان به دلیل پوشش نامناسب دستگیر شدند .

رئیس مکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ تصریح کرد : 64 خوردرو نیز به دلیل بدحجابی خانم های سرنشین ، مزاحمت برای نوامیس از سوی مردان سرنشین و یا ایجاد آلودگی صوتی توقیف شدند .

وی افزود : روز گذشته 161 زن بدحجاب و 6 مرد مزاحم نوامیس دستگیر و به پایگاه های پلیس امنیت منتقل شدند .

احمدی با بیان اینکه مجموع دستگیرشدگان زن ومرد در دومین روز از اجرای طرح 179 نفر بوده اند ، متذکر شد : 173 نفر از دستگیرشدگان با گرفتن تعهد از آنها ، آزاد و تنها 6 نفر از آقایان به مرجع قضایی معرفی شدند .

رئیس مکز اطلاع رسانی فاتب در ادامه با بیان اینکه روزگذشته 2838 باب مغازه مورد بازرسی و بازدید مأموران ناجا قرار گرفته اند ، از تذکر به 617 مغازه دار متخلف خبر داد و گفت : 45 باب مغازه به علت اجرا نکردن مقررات اعلامی در راستای اجرای این طرح پلمپ شدند .