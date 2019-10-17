تمام دنیا از اقتدار سپاه حساب می برد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز پنج شنبه در جمع حقوقدانان بسیجی مسئله احقاق حق و وکالت را مسئله‌ای بسیار مهم و دقیق برشمرد و اظهار داشت: کار بسیار دقیق است و کسانی که در این حوزه وارد می‌شوند باید با دقت به همه چیز توجه داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه افزود: هر جا سخن از حق مردم است باید با کمال دقت وارد شوند چرا که اسلام به ۳ مساله مهم از جمله خون مردم، اموال مردم و آبروی مردم بسیار اهمیت داده است و آنها را برابر تمام احکام دنیا می داند.

وی با اشاره به اینکه نیمی از مشکلات جامعه مربوط به مشکلات خانوادگی است، خاطر نشان کرد: در این راستا اجرای برنامه مسجد محوری و استفاده از ظرفیت روحانیون در این مساجد می تواند بسیاری از این مشکلات را حل و فصل کند.

آیت الله علما افزود: جوانان ما جوانان بسیار لایقی هستند و انجام برخی کارها از سوی آنها شاید به واسطه نداشتن علم و آگاهی است لذا اگر برنامه های مسجد محوری را تقویت کنیم می تواند در راستای آموزش به جوانان نیز موثر باشد.

امام جمعه کرمانشاه گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمود باید انقلابی فکر کنیم، انقلابی عمل کنیم و انقلابی مدیریت داشته باشیم.

وی ادامه داد: اگر کارها روح انقلابی نداشته باشند انقلاب متوقف شده و هرج و مرج در جامعه به وجود خواهد آمد.

وی مشکلات جامعه از جمله اختلاس را عدم تعهد اشخاص و نداشتن روحیه انقلابی بیان کرد و گفت: تقویت حاکمیت اسلام امری ضروری است و تقویت آن به نفع مردم است.

آیت الله علما همچنین به ورود بسیج در فضای مجازی تاکید کرد و افزود: نباید اجازه داد مطالبی در فضای مجازی نشر داده شود که اصلا صحت و وجود خارجی ندارد.

این مسئول ادامه داد: پیشگیری مقدم بر هر کاری است و با این کار می توان بر بسیاری از مشکلات فائق آمد.

وی خطاب به هیات اندیشه ورز بسیج حقوقدانان گفت: باید حافظ باشید و دائما مسائل شهر را رصد کنید و بر آنها تدبیر و مدیریت داشته باشید تا مشکلات حل و فصل شود.

آیت الله علما خاطر نشان کرد: ما کشور مقتدری هستیم که سیاست ما در دنیا حرف اول را می زند و امروز خبر دستگیری "روح اله زم" توسط سپاه کار عظیمی است که نشان می دهد که تفکر زیادی پشت آن بوده و همین امر سبب شده تمام دنیا از اقتدار سپاه حساب ببرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه اظهار داشت: قوانین ما متکی به قوانین الهی است لذا از استحکام فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

وی عنوان کرد: اگر هر مجموعه ای بر ساختن محدوده خود فکر کند می تواند در توسعه فرهنگی و اقتصادی و ... موثر باشد.

این مسئول با بیان اینکه در حال حاضر ۷۵ درصد داروهای کشور توسط جوانان در داخل کشور ساخته می شود، گفت: باید جوانان خوش فکر را حمایت کنیم چرا که امروز بسیاری از تکنولوژی ها توسط همین جوانان قابل دسترسی است.