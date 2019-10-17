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۲۵ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۲۶

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه:

تمام دنیا از اقتدار سپاه حساب می برد

تمام دنیا از اقتدار سپاه حساب می برد

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: ما کشور مقتدری هستیم که سیاست ما در دنیا حرف اول را می زند و خبر دستگیری «زم» توسط سپاه سبب شده تمام دنیا از اقتدار سپاه حساب ببرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز پنج شنبه در جمع حقوقدانان بسیجی مسئله احقاق حق و وکالت را مسئله‌ای بسیار مهم و دقیق برشمرد و اظهار داشت: کار بسیار دقیق است و کسانی که در این حوزه وارد می‌شوند باید با دقت به همه چیز توجه داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه افزود: هر جا سخن از حق مردم است باید با کمال دقت وارد شوند چرا که اسلام به ۳ مساله مهم از جمله خون مردم، اموال مردم و آبروی مردم بسیار اهمیت داده است و آنها را برابر تمام احکام دنیا می داند.

وی با اشاره به اینکه نیمی از مشکلات جامعه مربوط به مشکلات خانوادگی است، خاطر نشان کرد: در این راستا اجرای برنامه مسجد محوری و استفاده از ظرفیت روحانیون در این مساجد می تواند بسیاری از این مشکلات را حل و فصل کند.

آیت الله علما افزود: جوانان ما جوانان بسیار لایقی هستند و انجام برخی کارها از سوی آنها شاید به واسطه نداشتن علم و آگاهی است لذا اگر برنامه های مسجد محوری را تقویت کنیم می تواند در راستای آموزش به جوانان نیز موثر باشد.

امام جمعه کرمانشاه گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمود باید انقلابی فکر کنیم، انقلابی عمل کنیم و انقلابی مدیریت داشته باشیم.

وی ادامه داد: اگر کارها روح انقلابی نداشته باشند انقلاب متوقف شده و هرج و مرج در جامعه به وجود خواهد آمد.

وی مشکلات جامعه از جمله اختلاس را عدم تعهد اشخاص و نداشتن روحیه انقلابی بیان کرد و گفت: تقویت حاکمیت اسلام امری ضروری است و تقویت آن به نفع مردم است.

آیت الله علما همچنین به ورود بسیج در فضای مجازی تاکید کرد و افزود: نباید اجازه داد مطالبی در فضای مجازی نشر داده شود که اصلا صحت و وجود خارجی ندارد.

این مسئول ادامه داد: پیشگیری مقدم بر هر کاری است و با این کار می توان بر بسیاری از مشکلات فائق آمد.

وی خطاب به هیات اندیشه ورز بسیج حقوقدانان گفت: باید حافظ باشید و دائما مسائل شهر را رصد کنید و بر آنها تدبیر و مدیریت داشته باشید تا مشکلات حل و فصل شود.

آیت الله علما خاطر نشان کرد: ما کشور مقتدری هستیم که سیاست ما در دنیا حرف اول را می زند و امروز خبر دستگیری "روح اله زم" توسط سپاه کار عظیمی است که نشان می دهد که تفکر زیادی پشت آن بوده  و همین امر سبب شده تمام دنیا از اقتدار سپاه حساب ببرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه اظهار داشت: قوانین ما متکی به قوانین الهی است لذا از استحکام فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

وی عنوان کرد: اگر هر مجموعه ای بر ساختن محدوده خود فکر کند می تواند در توسعه فرهنگی و اقتصادی و ... موثر باشد.

این مسئول با بیان اینکه در حال حاضر ۷۵ درصد داروهای کشور توسط جوانان در داخل کشور ساخته می شود، گفت: باید جوانان خوش فکر را حمایت کنیم چرا که امروز بسیاری از تکنولوژی ها توسط همین جوانان قابل دسترسی است.

کد مطلب 4749405

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