واکنش سایپا به ویدئوی نشت آب در اتاق خودروی تیبا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، گروه خودروسازی سایپا به انتشار ویدئوی نشت آب به داخل اتاق خودرو تیبا که در فضای مجازی منتشر شده واکنش نشان داد و اعلام کرد که این خودرو صفر کیلومتر نبوده ودر فروردین ۹۴ تحویل مشتری شده؛ از این رو نمی‌توان متصور بود که نقص منجر به ورود آب به اتاق از ابتدا وجود داشته و به احتمال فراوان در طی استفاده هموطن محترم از خودرو و یا شرایط محیطی نگهداری آن ایجاد شده است.

ویدئوی منتشر شده به گونه‌ای است که بیننده تصور می‌کند خودروی دارای ایراد، از تولیدات جدید بوده و به تازگی خریداری و تحویل شده، حال آنکه پس از بررسی مشخص شد که بیش از چهار سال از تحویل خودرو به مشتری می‌گذرد و در این چهارسال قطعاً این خودرو در معرض بارندگی‌های قبلی قرار گرفته است که اگر چنین مشکلی در هنگام تحویل خودرو وجود داشت، در سال های پیش هم بروز می‌کرد.

همچنین صد در صد خودروهای تولیدی گروه سایپا در انتهای خط تولید تحت تست های کیفی نظیر تست نشتی و نفوذ آب با فشار و ... قرار گرفته و در صورت وجود نفوذ آب به داخل خودرو یا هر نقص دیگری به هیچ عنوان تجاری نشده و در پروسه تحویل قرار نمی‌گیرد.

لازم به ذکر است مرکز ارتباطات و امور بین الملل سایپا پس از شناسایی و برقراری تماس با این هموطن محترم، پیش از آنکه دلیل ایراد نقص فنی مشخص شود، مراتب عذرخواهی گروه خودروسازی سایپا از اشکال به وجود آمده را به ایشان اعلام و در ادامه برای مشخص شدن دلیل نشت آب به مرکز ارتباط با مشتریان سایپا و شبکه خدمات پس از فروش معرفی کرده است.

در بررسی های اولیه و بنابر اظهارات این هموطن، مشخص شد نشت آب از محل آنتن رادیو خودرو صورت گرفته است که می تواند ناشی از فرسودگی طبیعی یا دریافت خدمت خارج از شبکه خدمات پس از فروش سایپا باشد. با این حال، هماهنگی های لازم با یکی از نمایندگی های شرکت سایپایدک در شهر محل اقامت ایشان برای پذیرش این خودرو و رفع ایراد آن صورت گرفته است.

گروه خودروسازی سایپا در پایان از هموطنان و رسانه‌های گروهی درخواست می‌کند پیش از انتشار اینگونه ویدئوهای بررسی نشده، ضمن رعایت اصول حرفه‌ای و اصل اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه در طرح انتقادات، جانب انصاف را نگه دارند.

