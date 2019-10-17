سارق زورگیر در عملیات پلیس شهرستان اراک دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر مختاری در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت:‌ روز گذشته گزارشی از وقوع یک مورد سرقت به عنف از خانمی مسن در منزلی مسکونی در یکی از محله های شهر اراک به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اعلام شد و بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی شهرستان برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: در تحقیقات انجام شده از مالباخته، مشخص شد فردی ناشناس که صورت خود را با ماسک پوشانده بوده، وارد منزلشان شده و با تهدید، طلاجات او را سرقت کرده است.

این مقام انتظامی اضافه کرد: بلافاصله اقدامات تخصصی پلیس برای شناسایی فرد سارق آغاز شد و ماموران انتظامی سرنخ هایی از دست داشتن جوانی که دارای نسبت فامیلی با فرد شاکی داشت را در این سرقت به دست آوردند.

مختاری تصریح کرد: با هماهنگی انجام شده با مرجع قضایی، فرد سارق ساعتی بعد از ارتکاب سرقت دستگیر و طلاجات سرقت شده از او کشف و به مالباخته تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک خاطر نشان کرد:‌ در این خصوص پرونده ای تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.