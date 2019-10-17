اردوغان به اظهارات توئیتری ترامپ پاسخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالی که ترامپ در اظهارات توئیتری خود از «رجب طیب اردوغان» به دلیل توافق بر سر توقف جنگ در سوریه تشکر کرده است، حال اردوغان به اظهارات ترامپ واکنش نشان داده است.

ترامپ در اظهارات توئیتری خود که در واکنش به توافق بر سر توقف موقت جنگ در شمال سوریه صورت گرفته، این توافق را باعث نجات جان هزارن غیرنظامی عنوان کرد و حال در مقابل اردوغان در واکنش به سخنان ترامپ گفته است که اگر ما بر تروریسم که بزرگترین دشمن بشریت است، غلبه کنیم، جان انسان‌های بیشتری نجات داده خواهد شد.

به گفته اردوغان، این تلاش مشترک، صلح و ثبات را در منطقه تقویت خواهد کرد.

سخنان اردوغان تنها ساعتی پس از آن اعلام شده است که ترکیه و آمریکا از توافق خود برای توقف موقت عملیات نظامی در شمال سوریه خبر دادند و ترامپ از این توافق استقبال کرد.

در عین حال وزیر خارجه ترکیه در سخنانی اعلام کرده این توافق موقت به معنای آتش بس نخواهد بود، اگرچه قرار است براساس این توافق ۱۲۰ ساعت( ۵ روز) به نیروهای کردی زمان لازم برای عقب نشینی و خروج از مناطق امن مورد نظر ترکیه در شمال سوریه داده شود.