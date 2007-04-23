مقدس در خصوص روند فعالیت های جدید خود به خبرنگار مهر گفت: "برای ساخت این فیلم مذاکرات اولیه انجام شده و مدیران سیمافیلم موافقت خود را اعلام کرده اند، اما در خصوص جزئیات در حال گفتگو هستیم. تهیه کنندگی و کارگردانی این فیلم را خودم بر عهده دارم و متن حاصل تلاش مشترک من و انوشه منادی است که مراحل پایانی بازنویسی را سپری می کند. فیلم داستان زندگی زنی است که در نوجوانی و اوان جنگ کشور را ترک کرده و اکنون پس از 20 سال به زادگاهش بازگشته تا ملک پدری را بفروشد."



وی در ادامه با اشاره به دیگر فعالیت های خود اظهار داشت: "یک فیلمنامه سینمایی هم در دست دارم که طرح اولیه آن از زمان فعالیتم در زمینه تولید فیلم های کوتاه و تجربی می آید. این فیلم قصه ای اجتماعی و از نظر سینمایی ساختار و فضایی خاص دارد. فیلم در فصل پائیز شکل می گیرد و در صورتی که موافقت برای ساخت فیلم را به دست بیاوریم، حدود مهر یا آبان امسال آن را در جنگل های شمال کشور جلو دوربین می برم."



این کارگردان درباره وضعیت اکران آخرین ساخته خود توضیح داد: "فیلم سینمایی "ایستگاه بهشت" که در بخش مهمان جشنواره فیلم فجر امسال حضور داشت را برای اکران آماده کرده ام. این فیلم نسبت به نسخه ای که در جشنواره به نمایش درآمد، 10 دقیقه کوتاهتر شده است. در حال حاضر مشغول رایزنی برای نمایش عمومی فیلم هستیم که با توجه به محدود بودن ظرفیت اکران تاکنون موفق به این کار نشده ایم. البته فیلم را برای حضور در جشن خانه سینما نیز ارائه خواهم کرد."



فیلم سینمایی "ایستگاه بهشت" داستان نوازنده نابینایی است که عاشق پرستار خود می شود. در شبی که قرار است این جوان تحت عمل جراحی قرار بگیرد، اتفاقاتی به وجود می آید. شهاب حسینی، سپیده خداوردی، فرهاد اصلانی، معصومه میرحسینی، بهاره امیری و مهدی میامی بازیگران اصلی فیلم هستند. غلامرضا آزادی فیلمبردار، مهدی دارابی صدابردار، کارن همایونفر آهنگساز و یاور تورنگ تدوینگر "ایستگاه بهشت" هستند و کارگردانی و تهیه کنندگی آن را مقدس بر عهده دارد.

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