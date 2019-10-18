درگیری در راس العین تنها ساعاتی پس از توافق ۵ روزه توقف جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، برخی منابع از درگیری میان ارتش ترکیه و شبه نظامیان وابسته به آن با نیروهای قسد در شمال شرق سوریه خبر می دهند.

رویترز از درگیری هایی میان ارتش ترکیه و شبه نظامیان وابسته با آن با نیروهای قسد در راس العین در استان حسکه خبر داد و گزارش داد که با وجود توافق توقف موقت جنگ اما درگیری ها ادامه دارد.

منابع محلی از شنیده شدن صدای تیراندازی در راس العین خبر دادند.

این به فاصله مدت کوتاهی از توافق توقف موقت جنگ برای ۵ روز در شمال شرق سوریه رخ می دهد که به دنبال سفر هیاتی آمریکایی به آنکارا رخ داد.