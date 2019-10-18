  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ مهر ۱۳۹۸، ۹:۳۵

درگیری در راس العین تنها ساعاتی پس از توافق ۵ روزه توقف جنگ

درگیری در راس العین تنها ساعاتی پس از توافق ۵ روزه توقف جنگ

منابع خبری از درگیری هایی در شهر راس العین در استان حسکه در شمال شرق سوریه میان ارتش ترکیه و نیروهای قسد، تنها به فاصله اندکی از توافق موقت توقف جنگ خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، برخی منابع از درگیری میان ارتش ترکیه و شبه نظامیان وابسته به آن با نیروهای قسد در شمال شرق سوریه خبر می دهند.

رویترز از درگیری هایی میان ارتش ترکیه و شبه نظامیان وابسته با آن با نیروهای قسد در راس العین در استان حسکه خبر داد و گزارش داد که با وجود توافق توقف موقت جنگ اما درگیری ها ادامه دارد.

منابع محلی از شنیده شدن صدای تیراندازی در راس العین خبر دادند.

این به فاصله مدت کوتاهی از توافق توقف موقت جنگ برای ۵ روز در شمال شرق سوریه رخ می دهد که به دنبال سفر هیاتی آمریکایی به آنکارا رخ داد.

کد مطلب 4749809

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه