"عروس افغان" را در شبکه دو ببینید

به گزارش خبرنگار مهر، طالبی "عروس افغان" را سال 1382 بر مبنای فیلمنامه‌ای از خودش جلو دوربین برد. این فیلم قصه جوانی افغانی به نام گل محمد را روایت می‌کند که برای تهیه شیربهای دختری که سخت به او دلبسته به پاکستان می‌رود و در آنجا به کارهای مختلفی چون روزنامه فروشی، جاروکشی و ... مشغول می‌شود.

گل محمد زمانی به افغانستان برمی‌گردد که رژیم طالبان عوض شده و به او خبر می‌دهند دختر مورد نظرش ازدواج کرده است. گل محمد غمگین و افسرده به خانه آنها می‌رود، اما متوجه می‌شود خواهر نامزدش ازدواج کرده و دختر مورد نظر همچنان منتظر اوست.

در فیلم سینمایی "عروس افغان" حسین یاری، نورا هاشمی، افشین زارعی، گلاب آدینه، محسن حسینی، رضا اسکندری، کاظم محمدی و ... بازی کرده اند. زمان این فیلم 90 دقیقه است و فردا سه شنبه چهارم اردیبهشت ساعت 21 از شبکه دو پخش می‌شود.