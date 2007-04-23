مجازات زندان در برخورد با تخلفات رانندگی کارگشا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضائیه در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مسئولان بیمه گفت: اصلاح لایحه بیمه شخص ثالث و تبدیل آن به یک قانون مترقی و جامع قطعا از ثمرات مجلس شورای اسلامی خواهد بود، چرا که در اصلاحیه این لایحه مبحث عدالت به خوبی لحاظ شده است.

آیت الله هاشمی شاهرودی تصریح کرد: اگر ماده به این لایحه افزوده می شد که امکان رسیدگی یک مرحله ای به پرونده های حوادث رانندگی داده می شد و از ارجاع این قبیل پرونده ها به محاکم قضائی جلوگیری می شد، بهتر بود. چرا که در این صورت پرونده ها زودتر به نتیجه رسیده و خسارات ها نیز سریع تر پرداخت می شود.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: برخی از مسائل باید توسط دستگاه های اجرایی حل و فصل شده و کمتر جنبه قضائی پیدا کند همچنین با تحت پوشش قرار گرفتن بسیاری از مسائل از سوی بیمه، این صنعت توسعه بیشتری خواهد یافت.

آیت الله هاشمی شاهرودی ضمن تشکر از تمامی کسانی که در تهیه این لایحه تلاش کرده اند، گفت: کار ارزنده ای صورت گرفته اما در تصادفات جاده ای که متاسفانه تلفات بسیاری نیز به همراه داشته علاوه بر بخش بیمه، دیگر بخشها نیز باید تلاش کنند این مشکل تا حد امکان رفع شده و تلفات نیز تا حد ممکن کاهش یابد، ضمن اینکه نیروی انتظامی نیز در صدور گواهینامه باید دقت کافی به عمل آورد.

رئیس قوه قضائیه، رعایت قوانین رانندگی توسط مردم و تبدیل شدن آن به یک فرهنگ را امری ضروری توصیف کرد و افزود: با رعایت قوانین و برخورد مناسب با تخلفات رانندگی و ایجاد فرهنگ رانندگی صحیح در بین مردم می توان امیدوار به کاهش چشمگیر تلفات رانندگی بود، ضمن اینکه مسئولان نیز خود باید مفید به رعایت مقررات بوده و برای دیگران نیز الگو و نمونه باشند.

آیت الله هاشمی شاهرودی، تعیین مجازات زندان را در برخورد با تخلفات رانندگی کارگشا ندانست و افزو: باید مجازات های تتمیمی و محرومیت از دیگر حقوق اجتماعی را برای فرد متخلف پیش بینی کرد تا اثر گذاری لازم را داشته باشد.