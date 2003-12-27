كويت يك تيم پزشكي به ايران مي فرستد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين تيم پزشکي به سرپرستي رئيس سازمان فوريتهاي پزشکي کويت ومتشکل از تعدادي از پزشکان متخصص کويتي به دستور شيخ صباح الاحمد الصباح نخست وزير کويت فردا راهي ايران مي شود .

اين تيم پزشکي مقاديري دارو و تجهيزات پزشکي نيز به همراه خواهد داشت.

وزير بهداشت کويت گفت : بر پايه گزارش هاي اين تيم پزشکي ممکن است بيشتر پزشکان کويتي به ايران فرستاده شوند .

از سويي انجمن صليب سرخ کويت نيز اعلام کرد که کمکهاي امدادي ضروري به ارزش سيصد هزار دلار براي قربانيان زلزله و کمکهاي جمع آوري شده از سوي شهروندان کويتي به ايران فرستاده خواهد .

برجيس حمود آلبرجيس رئيس اين انجمن گفت : اين انجمن پتو ، چادر و مواد غذايي به ايران خواهد فرستاد و در اين رابطه هماهنگيهاي لازم براي انتقال اين کمکها با مقامات کويتي صورت گرفته است .

همچنين شيخ جابر الاحمد الصباح امير کويت امروز در پيامي به محمد خاتمي رئيس جمهوري ايران از طرف مردم اين کشور زلزله دلخراش بم را تسليت گفت .

بنابر اين گزارش سفارت ايران در کويت با انتشار بيانيه ايي از خارجيها و مردم کويت در خواست کمک کرد.

