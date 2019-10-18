به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جعفریان با حضور در برنامه «حجره» رادیو گفتگو، الگو برداری نکردن از تجربه سایر کشورها در امر مالیات را موجب بروز مشکلاتی در این حوزه دانست و افزود: ۱۵۰ کشور مالیات بر ارزش افزوده را بخوبی اجرایی می کنند ولی ما در این حوزه دچار مشکلاتی هستیم.

وی با اشاره به عملکرد ناقص ارزش افزوده از ابتدا تا دهه ۸۰ اظهار کرد:در سال ۸۷ اصل هشتاد و پنجی توسط کمیسیون اقتصادی مصوب شد و حتی به صحن هم نرفت.

جعفریان افزود:دوره آزمایشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده آغاز و یک باره وارد برنامه پنجم توسعه شد. یعنی زیر مجموعه ها را آموزش ندادیم و حتی ممیزها نیز نمی دانستند این قانون چگونه باید اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: این قانون حدود ۱۰۰۰ صفحه بخشنامه و دستورالعمل دارد؛ پس اگر این قانون خوب بود چرا اتفاقات امروزی افتاده است.

جعفریان با بیان اینکه همه آزمون و خطاها بر سر ارزش افزوده بر گرده ملت ایران بوده، تصریح کرد:این همان کاری است که آقایان در ادغام بازرگانی و صنعت کردند و مردم هزینه آن را پرداختند؛ امروز هم مجلس مجدد در حال تفکیک آن است. بنده بعنوان یک شهروند ایرانی از دولت طلبکارم چون این آزمون و خطاها را انجام می دهد. تشکیل وزارتخانه حجم عظیمی از اقتصاد را می بلعد.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف بار دیگر به چالش های پیش روی ۹درصد ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: این هزینه امروز بر دوش مصرف کننده گذاشته شده است؛ در حالیکه همچنان از سال ۹۳ تا امروز مشغول کار کارشناسی هستیم.

جعفریان خاطرنشان کرد: آفت های مالیاتی بسیاری از جمله معافیت ها وجود دارد که هیچگاه از آن سخن به میان نمی آید. مردم را در چرخه ای اشتباه می اندازیم و بعدا وضعیت را به محاکمه می کشانیم.

در ادامه مشاور معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس اجرای موقتی قانون مالیات برارزش افزوده را تدبیر دانست وگفت: این قانون بسیاری از مردم وفعالان اقتصادی را درگیر می کند و نباید بدون اینکه تمهیدات لازم را اندیشیده باشیم، آن را دائمی درنظر بگیریم.

سیدمحمدهادی سبحانیان گفت:قانون مالیات بر ارزش افزوه در بیش از ۱۶۰ کشور دنیا اجرا می شود و پایه مالیاتی جدیدی نیست که در ایران اختراع شده باشد و با کار کارشناسی دولت وقت بصورت لایحه تقدیم مجلس شد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا قانون ابتدا به صورت آزمایشی اجرا شد، گفت: قرار بود اشکالات این قانون مرتفع شود.

سبحانیان در خصوص فلسفه آزمایشی بود قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی را درگیر می کند و لذا نباید بدون اینکه تمهیدات لازم را اندیشیده باشیم، قانونی دائمی در نظر بگیریم و بنده نام این عملکرد را آزمون و خطا نمی گذارم بلکه یک تدبیر است.

وی در عین حال تصریح کرد: در طول دوره اجرای این قانون اشتباهات زیادی اتفاق افتاده است و نارضایتی های فعلی را رقم زد.

سبحانیان گفت: مسئله ای که به نارضایتی ها از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دامن زد این بود که دولت بعد از اینکه دید از این پایه مالیاتی منابع قابل توجهی بدست می آورد، قبل از اتمام دوره آزمایشی نرخ این مالیات را افزایش داد.

وی افزود: در دوره آزمایشی اجرای این قانون، دولت نباید به سمت افزایش نرخ می رفت و بایستی بعد از آسیب شناسی کامل نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده، به افزایش نرخ می پرداخت.

در ادامه یک کارشناس امور مالیاتی گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی حاضر نیستند نامشان بعنوان مودی ثبت شود. حتی مالیات خود را نیز می پردازد ولی همواره اضطراب دارند که کسی از جزئیات فعالیت شان کسب اطلاع نکند.

سیاوش غیبی پور گفت:در اصلاح قانون مالیات های مستقیم مکملی دیده شد تا شفافیت مالی ایجاد کنیم که بر اساس سامانه معاملات فصلی بود؛ بر این اساس افرادی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، موظفند هر سه ماه گزارش معاملات خود را ارائه دهند؛ اما بسیاری اصناف به هیچ عنوان اقدام به ثبت نام نکردند و آن هایی که ثبت نام کردند نیز یکبار سراغ این شناسه اقتصادی نرفته و اطلاعات را ثبت نکرده اند.

وی به برنامه حجره گفت:فعالین اقتصادی که مالیات ستیز و مالیات گریز نیستند، با قانون و بی قانون وظایف خود را انجام می دهند ولی آن هایی که اهل دور زدن قانون هستند، ثبت نام می کنند ولی قانون را اجرایی نخواهند کرد ولی به جای ۹ درصد ۶ درصد می پردازند که اثر آن امروز وارد بازار شده است.

غیبی پور با اشاره به چالش های سازمان مالیاتی اظهار کرد: یک شهروند عادی نمی تواند از متخطیان شکایت کند و باید قبول کنیم یک قانون جدید اشکالاتی دارد که از آن اطلاع نداریم و همین ها چالش اصلی پیش روی مالیات بر ارزش افزوده است.

وی گفت:بسیاری از فعالان اقتصادی حاضر نیستند نامشان بعنوان مودی ثبت شود. حتی مالیات خود را نیز می پردازد ولی همواره اضطراب دارند که کسی از جزئیات فعالیت شان کسب اطلاع نکند.