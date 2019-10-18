به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، علی اکبر آشوری ضمن بیان اینکه ترافیک راه های منتهی به مرزهای غربی کشور پرحجم است، بیان کرد: پایانه مرزی مهران حجم ترددی بالغ بر ۶۰ درصد کل زائران را به خود اختصاص داده لذا محورهای منتهی به این مرز در محدوده مهران- ایلام - خمین شاهد ترافیک سنگین است.

وی افزود: محورهایی که از ترافیک نیمه سنگین برخوردار هستند شامل در محدوده محور مهران-صالح آباد، کنجانچم و روستای گلان، محور مهران- صالح آباد محدوده رضا آباد، محور صالح آباد-ایلام در محدوده ماربره و محور سرابله-شباب و سه راهی شباب-خمین هستند.

مدیر مرکز مدیریت راه های کشور، گفت: در محورهای خرمشهر تا پایانه مرزی شلمچه و بالعکس و محور همچنین محور قصر شیرین به پایانه مرزی خسروی و جاده اهواز تا پایانه مرزی چذابه نیز شاهد ترافیک پرحجم اما روان هستیم.

آشوری با بیان اینکه بر اساس اعلام پلیس راه و هماهنگی های صورت گرفته، به احتمال بسیار در محور مهران- ایلام به دلیل ازدحام از ساعت ۱۶ امروز جمعه، شاهد اعمال محدودیت یک طرفه شدن راه ها خواهیم بود، ابراز کرد: رانندگان می توانند از محور جایگزین ایلام-ملکشاهی مهران استفاده کنند.

وی افزود: مردم می توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت راه های منتهی به چهار مرز به صورت رایگان به سامانه جامع ۱۴۱ مراجعه داشته باشند. این سامانه شامل تلفن۱۴۱ و سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۴۱ باارسال عدد ۴۰ آخرین وضعیت محورهای کل کشور و همچنین کریدورهای غربی را اطلاع رسانی می کند.