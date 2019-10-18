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۲۶ مهر ۱۳۹۸، ۱۳:۲۹

مدیر مرکز مدیریت راه های کشور:

ترافیک راه های منتهی به مرزهای غربی کشور پرحجم است

ترافیک راه های منتهی به مرزهای غربی کشور پرحجم است

مدیر مرکز مدیریت راه های کشور، با بیان اینکه ترافیک راه های منتهی به مرزهای غربی کشور پرحجم است، گفت: علی رغم ترافیک پرحجم خوشبختانه تردد همزمان با پیش از ظهر جمعه روان گزارش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، علی اکبر آشوری ضمن بیان اینکه ترافیک راه های منتهی به مرزهای غربی کشور پرحجم است، بیان کرد: پایانه مرزی مهران حجم ترددی بالغ بر ۶۰ درصد کل زائران را به خود اختصاص داده لذا محورهای منتهی به این مرز در محدوده مهران- ایلام - خمین شاهد ترافیک سنگین است.

وی افزود: محورهایی که از ترافیک نیمه سنگین برخوردار هستند شامل در محدوده محور مهران-صالح آباد، کنجانچم و روستای گلان، محور مهران- صالح آباد محدوده رضا آباد، محور صالح آباد-ایلام در محدوده ماربره و محور سرابله-شباب و سه راهی شباب-خمین هستند.

مدیر مرکز مدیریت راه های کشور، گفت: در محورهای خرمشهر تا پایانه مرزی شلمچه و بالعکس و محور همچنین محور قصر شیرین به پایانه مرزی خسروی و جاده اهواز تا پایانه مرزی چذابه نیز شاهد ترافیک پرحجم اما روان هستیم.

آشوری با بیان اینکه بر اساس اعلام پلیس راه و هماهنگی های صورت گرفته، به احتمال بسیار در محور مهران- ایلام به دلیل ازدحام از ساعت ۱۶ امروز جمعه، شاهد اعمال محدودیت یک طرفه شدن راه ها خواهیم بود، ابراز کرد: رانندگان می توانند از محور جایگزین ایلام-ملکشاهی مهران استفاده کنند.

وی افزود: مردم می توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت راه های منتهی به چهار مرز به صورت رایگان به سامانه جامع ۱۴۱ مراجعه داشته باشند. این سامانه شامل تلفن۱۴۱ و سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۴۱ باارسال عدد ۴۰ آخرین وضعیت محورهای کل کشور و همچنین کریدورهای غربی را اطلاع رسانی می کند.

کد مطلب 4749974

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