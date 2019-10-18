به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالنبی نمازی در خطبه های این هفته نماز جمعه کاشان با بیان اینکه بیش از یک هزار و ۳۸۰ سال از واقعه عاشورا و افشاگری های خاندان اهل بیت در کاخ یزید می گذرد، اظهار داشت: همچنان سوریه، دمشق و کربلا در بطن تاریخ اسلام است.

وی با اشاره به اشغال عراق توسط استکبار جهانی و همچنین تصرف بخش عمده ای از سوریه توسط تروریست های داعش گفت: این جوانان غیور و ولایتمدار پیرو اهل بیت بودند که از سراسر جهان اسلام برای دفاع از حریم اهل بیت مردانه جنگیدند و حتی تعدادی از آنها به مقام رفیع شهادت رسیدند و ورسیه را از چنگال داعش رها ساختند.

دشمن هرگز اهل ایمان را رها نمی کند

امام جمعه کاشان با بیان اینکه حماسه جهانی اربعین حسینی خود می تواند زمینه ساز ظهور امام زمان(عج) باشد، تاکید کرد: بر اهل ایمان واجب است که در هر زمان و مکان در شرایط آماده باش کامل و مجهز به پیشرفته ترین سلاح ها باشند چون دشمن هرگز دست از توطئه چینی بر نمی دارد.

آیت الله نمازی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قدرت اسلام در اربعین تجلی دوباره پیدا می کند، ابراز داشت: راهپیمایی و تجمع میلیونی مسلمانان و حتی پیروان دیگر ادیان از کشورهای مختلف، یعنی این که حماسه بزرگ جهانی اربعین رسانه ای بی نظیر در دنیاست.

تعجب سرویس های جاسوسی دنیا از عملیات سپاه در دستگیری زم

وی همچنین ضمن تشکر از اطلاعات سپاه برای دستگیری یکی از عوامل اصلی رسانه ای ضدانقلاب تصریح کرد: دستگیری روح الله زم آن چنان سریع و بی نقص توسط نیروهای مومن و انقلابی اطلاعات سپاه انجام گرفت که سرویس های جاسوسی دنیا متعجب از این عملیات شدند.

امام جمعه کاشان افزود: ساخت هواپیمای جت آموزشی پیشرفته ایران توسط جوانان متعهد و انقلابی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بار دیگر ثابت کرد که اعتماد به جوانان بومی می تواند منشا خدمات و دستاوردهای ارزنده ای برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد.