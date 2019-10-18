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۲۶ مهر ۱۳۹۸، ۱۴:۰۶

مدیرکل کتابخانه های مازندران:

راه اندازی بخش ویژه روشندلان در سه کتابخانه مازندران

راه اندازی بخش ویژه روشندلان در سه کتابخانه مازندران

رامسر - مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران از راه اندازی بخش های ویژه روشندلان در سه نقطه از کتابخانه های استان خبر داد.

آرزو ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری همایش روشندلان کتابخوان ( ویژه اعضای نابینا و کم بینای کتابخانه های عمومی مازندران) خبر داد و اظهار داشت: این همایش را با محوریت غرب استان و میزبانی چالوس برگزار کردیم چون تعداد اعضا نابینا در این منطقه بیشتر بوده است.

وی افزود: در حال حاضر ۳۹۴ نابینا و کم بینا در کتابخانه های عمومی مازندران عضو هستند و این تعداد ما را برآن داشت تا در ۳ نقطه استان بخشهای ویژه روشندلان را در دل کتابخانه های عمومی ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: بدین منظور شهرستانهای بهشهر، ساری، چالوس را به نمایندگی از شرق و غرب و مرکز استان انتخاب کردیم زیرا ایجاد عدالت مطالعاتی و فرصت برابر برای این گروه از مخاطبان یکی از مولفه های رسیدن به نشاط اجتماعی ست.

 ولیپور ضمن تقدیر از حضور باشکوه مدیران و اصحاب رسانه  افزود : این همایش به میزبانی کتابخانه های عمومی و با همت و حضور فرماندار و شهردار چالوس و حضور نماینده محترم و تعدادی از فرمانداران و شهرداران و ائمه جمعه شهرهای مختلف غرب استان و جمال باقری مدیرکل بهزیستی استان و خیرین فرهنگی برگزار شد.

کد مطلب 4750020

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