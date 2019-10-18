راه اندازی بخش ویژه روشندلان در سه کتابخانه مازندران

آرزو ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری همایش روشندلان کتابخوان ( ویژه اعضای نابینا و کم بینای کتابخانه های عمومی مازندران) خبر داد و اظهار داشت: این همایش را با محوریت غرب استان و میزبانی چالوس برگزار کردیم چون تعداد اعضا نابینا در این منطقه بیشتر بوده است.

وی افزود: در حال حاضر ۳۹۴ نابینا و کم بینا در کتابخانه های عمومی مازندران عضو هستند و این تعداد ما را برآن داشت تا در ۳ نقطه استان بخشهای ویژه روشندلان را در دل کتابخانه های عمومی ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: بدین منظور شهرستانهای بهشهر، ساری، چالوس را به نمایندگی از شرق و غرب و مرکز استان انتخاب کردیم زیرا ایجاد عدالت مطالعاتی و فرصت برابر برای این گروه از مخاطبان یکی از مولفه های رسیدن به نشاط اجتماعی ست.

ولیپور ضمن تقدیر از حضور باشکوه مدیران و اصحاب رسانه افزود : این همایش به میزبانی کتابخانه های عمومی و با همت و حضور فرماندار و شهردار چالوس و حضور نماینده محترم و تعدادی از فرمانداران و شهرداران و ائمه جمعه شهرهای مختلف غرب استان و جمال باقری مدیرکل بهزیستی استان و خیرین فرهنگی برگزار شد.