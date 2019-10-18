ترافیک در محور هراز پرحجم و روان است

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه براساس گزارش های دریافتی از سامانه های هوشمند وضعیت ترد محور هزار محدوده پرند تا سه راهی چلاو مسیر شمال به جنوب و محدوده های گزنگ، شاهندشت پرحجم و روان است، وضعیت تردد در محورهای کناره، کندوان و کیاسر را عادی و روان اعلام کرد.

همچنین براساس اعلام پلیس راه مازندران، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت یک بعد از ظهر تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۶ مهرماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و در صورت اعلام ماموران پلیس راه در محل ، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۴ بعد از ظهر تا ساعت ۲۴ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یک طرفه خواهد بود.

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت یک بعد از ظهر تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۷ مهرماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و در صورت اعلام ماموران پلیس راه در محل ، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۴ بعد از ظهر تا ساعت ۲۴ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یک طرفه خواهد بود.

در محور هراز، تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۲ بعد از ظهرتا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۷ مهرماه از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و در صورت اعلام ماموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۴ بعد از ظهرتا ساعت ۲۴ همان روز ، از آب اسک به سمت رودهن (محدوده مشاء) بصورت یک طرفه است.

در صورت افزایش حجم تردد و عدم گنجایش سطح راه و به منظور تخلیه بار ترافیکی در روز های جمعه و شنبه ۲۶ و ۲۷ مهرماه محدودیت های مقطعی در هر ساعت از شبانه روز از مسیر شمال به جنوب و یا جنوب به شمال محورهای هراز و چالوس اعمال خواهد شد.

تردد کلیه تریلرها به استثنای تریلرهای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی ازساعت ۸ صبح تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۷ مهرماه از مسیر شمال به جنوب محور فیروزکوه نیز ممنوع است.