تردد در مرزهای شلمچه و چذابه امن و روان است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله آصفی ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امسال با توجه به حذف روادید استقبال بسیار باشکوهی از سوی مردم برای سفر به عراق و شرکت در آئین اربعین حسنی انجام شد، افزود: استان خوزستان در دو مرز چذابه و شلمچه اقدامات خوبی را با هدایت استاندار آغاز و به انجام رساند.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار زائر ایرانی از طریق شلمچه به عراق سفر کرده اند، اظهار کرد: با بسیج تمامی امکانات استان در دو مرز خوزستان روند تردد زائران به بهترین شکل ممکن همراه با کمترین مشکل انجام شد و همچنان این روند ادامه دارد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با بیان اینکه تعداد زیادی خودرو عمومی اعم از ون و اتوبوس را برای انتقال زائران از مرز شلمچه تا شهرهایشان مهیا کردیم، تصریح کرد: بخشی از کار جا به جایی زائران با قطار انجام می شود.

آصفی یادآور شد: برای تغذیه زائران در مسیر بازگشت نیز مواکبی مهیا شده و در این باره هیچ مشکلی به لحاظ تامین وجود ندارد.

وی گفت: آن دسته از زائرانی که با خودروهای شخصی به مرز آمده و اکنون در بازگشت از کربلا قصد رفتن به منازلشان را دارند می خواهیم تا پیش از حرکت، برای ساعاتی در مواکب پیش بینی شده به استراحت بپردازند و سپس با آرامش و طومانینه از استان خارج شوند تا به سلامت به شهرشان برگردند، زائران هشدارهای پلیس راهور را جدی بگیرند.

آصفی افزود: همه با یک آرامش و احساس شعف به مثابه اینکه دستمان به ضریح حضرت اباعبداله (ع) رسیده امسال را به پیش می بریم.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اظهار کرد: با افتخار و بر حسب اعلام معاون وزیر کشور و رئیس ستاد اربعین کشور به لطف خداوند، خوزستان بهترین شرایط را به جهت خدمات رسانی و تامین امنیت برای زائران داشت و هیچ مشکل ضد امنیتی در مرزهای شلمچه و چذابه نداشتیم که این را مدیون اباعبدالله و تلاش و همت دستگاههای امنیتی و انتظامی هستیم.