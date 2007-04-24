توان ما بیش از این نبود / به همه آنهایی که تیم مرا تخریب کردند تبریک می گویم

بهمن فروتن با بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمی دانم چرا از من این سئوال پرسیده می شود که شموشک در قعرجدول لیگ دسته اول قرار گرفت؟! آیا این سئوال را از مربیان تیم کوثر هم می پرسید؟! قطعا پاسخ آنها هم چیزی مشابه آن است که من به شما می گویم. از دید من بهترین پاسخ برای این پرسش آن است که بگویم: " توان تیم ما بیش از این نبود، زورمان به خیلی از چیزها نرسید و نتوانستیم در لیگ دسته اول حداقل تیم دهم گروه "الف" شویم."

وی ادامه داد: عده ای درابتدا فصل اعتقاد داشتند تیم فوتبال شموشک با این بنیه و توان فنی و داشتن مربی چون من بطور حتم جز تیم های راه یافته به لیگ برتر خواهد بود اما عده ای دیگر خلاف این ادعا را داشتند و معتقد بودند چون من سرمربی شموشک هستم این تیم شانسی برای بازگشت به لیگ برتر نخواهد داشت. در نهایت هم مشخص شد توان دست دوم بیش از گروه نخست بوده و ما نه تنها از گروه همان صعود نکردیم حالا برای ماندن در لیگ دسته اول باید به دیدار تیم های لیگ دست دوم برویم.

سرمربی تیم فوتبال شموشک نوشهرخاطرنشان ساخت: تیم ما با اینکه در گروه خود یازدهم شده است اما توانایی فنی اش در اندازه تیم های مدعی گروه و صدرنشین گروه "الف" است. این یک ادعای ساده نیست. کافیست به نتایج تیم فوتبال شموشک توجه داشته باشید. ما در بازی با 4 تیم اول گروه "الف" یعنی پگاه گیلان، شیرین فراز کرمانشاه، اتکا تهران و مقاومت بسیج فارس در هر 2 بازی رفت و برگشت توانسته ایم 12 امتیاز کسب کنیم این نشان می دهند توانایی ما نه تنها کمتر از این تیم ها نیست که اگر قدرت لازم برای مواجهه با مشکلات را داشتیم امروز به جای رده یازدهم گروه در رده های بالای جدول بودیم.

وی تاکید کرد: در نیم فصل نخست لیگ برتر تیم شموشک 17 امتیاز کسب کرد، اما در نیم فصل دوم این رقم به 6 امتیاز تقلیل یافت. باید بررسی کنیم و علل این افت را بیابیم. این افت نمی تواند تنها دلیل فنی داشته باشد. باید ببینیم چه جریاناتی باعث شد بعضی تیم ها به رشد برسند و تیم ما این چنین افت کند.

فروتن با اشاره به دیدار تیمش برابر هما تهران در هفته پایانی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول خاطرنشان ساخت: در این بازی دو تیم شرایطی کاملا متفاوت داشتند هما با بازیکنان با تجربه به دیدار تیم جوان شموشک آمده بود، با این حال تیم ما صاحب بیش از 5 موقعیت صد درصد شد و بازی را به هما واگذار کرد که تنها یک شانس مسلم گلزنی داشت.

وی اذعان داشت: در فوتبال ما 2 نیروی مخرب و سازنده وجود دارد که متاسفانه نیروی مخرب عینی بوده و نیروی سازنده مجازی است.

سرمربی تیم فوتبال شموشک نوشهر اذعان داشت: زمانی که به روند بازی های تیم فوتبال شموشک نگاه می کنیم به خوبی در می یابیم که یک نیرویی باعث شد تیم شموشک که در ابتدای مسابقات لیگ برتر یک مدعی به شمار می آمد دچار افت چشمگیر شود.

وی تاکید کرد: پس از پایان دیدارهای مرحله حذفی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول از شموشک جدا می شوم. هنوز برای آینده تصمیم نگرفته ام اما صبر می کنم تا رئیس آینده فدراسیون فوتبال مشخص شود. باید مشخص شود آیا نگاه حمایتی از مربیان فوتبال خواهد داشت یا خیر. اگر وضع به همین صورت باشد شاید ادامه ندادم .

فروتن عنوان داشت: من قوانین موجود در فوتبال ایران را نمی پذیرم حتی اگر گلوله به سنیه ام بنشیند.

سرمربی تیم فوتبال شموشک اظهار داشت: هر زمان که این شعر" چرا بر خویشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باغی که زان گل کاغذین روید" را بخوانم موعد رفتنم از فوتبال فرا رسیده است. در ایران هنوز به اینجا نرسیده ام . باغی که من در شموشک آبیاری کردم گل های طبیعی در آن می روید. گل هایی که برای آن هزینه بسیار نشده و در مقایسه با صرف مبالغ میلیاردی از سوی تیم های دیگر تنها 80 میلیون تومان صرف آماده سازی آنها شده است. من با این شرایط حاضرم رنج آبیاری را برخود هموار کنم.

وی تصریح کرد: مربی نیستم که اهل ناله باشم با اینکه تیمم در حال سقوط به لیگ دسته دوم است اما به همه آنهایی که تیم مرا تخریب کردند تبریک می گویم و برای موفقیت تیم هایشان به آنها تبریک می گویم.