به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سالروز تشکیل نهاد مقدس عقیدتی سیاسی، به همراه جمعی از فرماندهان این نیرو ضمن بازدید از پایگاه وحدتی دزفول، با کارکنان عقیدتی سیاسی این یکان دیدار کرد.

وی در این دیدار صمیمانه که در حاشیه بازدید از مرز چزابه صورت گرفت، ضمن تبریک سالروز تشکیل نهاد مقدس عقیدتی سیاسی اظهار کرد: همکاری کارکنان صدیق عقیدتی سیاسی با سامانه فرماندهی از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

امیر نصیرزاده با بیان اینکه ثمره فعالیت های نهاد عقیدتی سیاسی در ارتش به وضوح مشهود و قابل رویت است اظهار کرد: امروز ارتش ما به خود می بالد که در سایه رهبری داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با کارکنانی مکتبی و انقلابی از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات دشمنان دفاع می کند و این همان هدف بنیانگذار انقلاب از تاسیس نهاد عقیدتی سیاسی در ارتش است.

فرمانده نیروی هوایی در ادامه با ابراز رضایت و خوشحالی از همکاری، همدلی، تلاش و فعالیتهای شبانه روزی فرهنگی عقیدتی سیاسی پایگاه وحدتی دزفول با سامانه فرماندهی این یگان تصریح کرد: موفقیت های کارکنان و خانواده های این پایگاه در مسابقات قرآن و حدیث، نیروی هوایی، ارتش و نیروهای مسلح، برپایی نمایشگاه بزرگ هوایی راهیان نور در ایام نوروز و میزبانی زائرین کربلای معلای در ایام اربعین حسینی بخشی از نتایج این هماهنگی و تعامل است.

امیر نصیرزاده در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم این تعامل و همبستگی میان کارکنان ارتش و سامانه عقیدتی سیاسی زمینه های پیشرفت ارتش مکتبی جمهوری اسلامی را در پی داشته باشد.