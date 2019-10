جزیره کیش اولین شهر بدون هپاتیت خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موید علویان بیان داشت: عنایت به فعالیت‌های ۲۰ ساله‌ای که در کشور برای کنترل، پیشگیری و درمان هپاتیت B و C انجام شده خوشبختانه امروز ما در منطقه خاورمیانه کمترین شیوع هپاتیت B و C را شاهد هستیم که این اتفاق حاصل نمی‌شد مگر با همکاری وزارت بهداشت، واکسیناسیون افراد پر خطر، همیاری بهورزان روستایی، پیشگیری در سطح یک، اما نمی‌توان تمام توقعات را تنها از دولت‌ها داشت. به همین دلیل ما به این نتیجه رسیده‌ایم که برای حل این موضوع بهتر است به سمت آگاه‌سازی مردم و سازمان‌های مردم نهاد برویم.

پروفسور علویان گفت: با همت مرکز بهداشت و بیمارستان کیش و همراهی کیشوندان در آینده نچندان دور می توان، با کنترل و درمان افراد مبتلا به هپاتیت در جزیره کیش این جزیره را به عنوان اولین شهر بدون هپاتیت در ایران معرفی کرد

علویان در ادامه با اشاره به آماری از مبتلایان به هپاتیت C که در دسترس بود خاطرنشان کرد: ۱۸۶ هزار نفر افراد مبتلا به هپاتیت C بوده که طی دو سال گذشته ۱۰ هزار نفر از آنها درمان شده‌اند؛ اما باز هم نمی‌توان صراحتا اعلام کرد که پس از درمان این تعداد آمار ابتلا به هپاتیت C به ۱۷۶ هزار نفر رسیده است؛ چرا که در این مدت عده‌ای هم به شمار مبتلایان به هپاتیت C اضافه شدند.

وی افزود: امروز متاسفانه با افزایش آمار افراد مبتلا به کبد چرب در کشور مواجه هستیم ، کبد چرب حاصل صنعتی شدن جوامعه و کم تحرکی و چاقی و غذاهای چرب و استرس عامل اصلی بیماریهای کبدی است و متاسفانه نزدیک به ۴۰ درصد مردم کشور دارای کبد چرب میباشند. وی افزود متاسفانه برابر تحقیقاتی که صورت گرفته مشکلات کبدی از بچه گی دامن جامعه را میگیرد بطوری که بیش الز ۷ درصد کودکان از مقطع دبستان و راهنمای دارای کبدی چرب هستند و این نشان دهنده تحرک کم و تغذیه نامناسب است.

به گفته علویان، درمان کبد چرب بستگی به خود افراد دارد و داروی خاص برای درمان کبد چرب وجود ندارد ، افراد باید با تحرک و ورزش و تغذیه سالم به سلامت خود اهمیت دهند.

وی گفت باید در شیوه زندگی مردم تغییر ایجاد بکنیم باید فرهنگ مردم به معقوله سلامت تغییر پیدا بکند ، از فرهنگ طبابت مطبی تبدیل بشود به جامعه نگری و مردم خود بداند که باید مواظب سلامت خود باشد

علویان در مورد مبتلایان به بیماری دیابت در کشور گفت، هم اکنون در کشور نزدیک به ۱۰ میلیون نفر مبتلا به دیابت داریم که درصورت عدم کنترل و درمان و تغییر شیوه های زندگی تا سال ۱۴۱۰ این آمار مبتلایان به دیابت در کشور به ۲۰ میلیون نفر افزایش پیدا خواهد کرد.

علویان ادامه داد: سازمان بهداشت جهانی برای روز هپاتیت سال جاری شعار "پیدا کردن افراد ناپیدا" را انتخاب کرده است که این شعار از اهمیت شناسایی بیماران به ما می‌گوید. تا کنون ۳۵ میلیون نفر برای درمان هپاتیت B واکسینه شده‌اند. همچنین غربالگری مادران باردار مبتلا به هپاتیت B در دستور کار قرار دارد.

وی افزود در حوزه درمان بیماری هپاتیت B و C گفت اوضاع درمان و کنترل خوش‌بین کنند است امروز در کشورمان کمترین و نادرترین آمار مبتلا به هپاتیت B برای افراد زیر ۲۸ سال داریم، ولی متذکرم که افراد ۲۸ الی ۵۰ در معرض هپاتیت B هستند و باید آزمایش بدهند و در صورت منفی بودن آزمایش حتما واکسنسیون شوند ، وی در مورد افراد مبتلا به هپاتیت C گفت خبر خوب اینکه در منطقه خاورمیانه ایران کمترین شیوع را داریم ، تنها در افراد معتاد مشکل احساس میشود که تقاضا داریم مسئولین و مردم بعنوان مسئولیت اجتماعی ورود بکنند و در کاهش و شیوع هپاتیت C فرهنگ سازی و همراهی بکنند.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد از مبتلایان به هپاتیت C را معتادان تزریقی و یا افرادی که سابقه زندان دارند تشکیل می‌دهند، گفت: اگر بتوانیم آموزش خود به معتادان را افزایش دهیم می‌توانیم گام بزرگی به سوی ریشه کنی هپاتیت C برداریم.

وی در ادامه با تاکید بر این نکته که مردم باید از دولت و حاکمیت تقاضای جدی برای درمان هپاتیت داشته باشند، ما با دنبال کردن برنامه‌ای برای کاهش آسیب معتادان تزریقی، به دنبال ریشه کن کردن هپاتیت C در معتادان هستیم. شاید نتوان اعتیاد را درمان یا ریشه کن کرد، اما می‌توان با آموزش‌های صحیح هپاتیت C در معتادان و زندانیان را ریشه کن کرد.

وی افزود: در سطح کشور شبکه وسیع بهداشتی وجود دارد که به تشخیص و درمان هپاتیت کمک می‌کند و این توسعه یافتگی می‌تواند به ریشه کن شدن هپاتیت کمک کند، اما نباید فراموش کنیم که تا ریشه کنی هپاتیت C تا سال ۱۴۱۰ اندکی از برنامه عقب‌تر هستیم. امیدواریم ظرف دو سال آینده هپاتیت C در بیماران خاص ریشه کن شود.