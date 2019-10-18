رایزنی بشار اسد با فرستاده ویژه پوتین در امور سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، بشار اسد رئیس جمهور سوریه امروز با «الکساندر لاورنتیف» فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه و «سرگئی ورشینین» معاون وزیر امور خارجه روسیه و هیات همراه وی در دمشق دیدار و گفتگو کرد.

دو طرف در این دیدار درباره آخرین تحولات سوریه به ویژه حمله ترکیه به شمال شرق سوریه رایزنی کردند.

بشار اسد در این دیدار تاکید کرد: در مرحله کنونی و آتی باید بر توقف تجاوز ترکیه و خروج همه نیروهای ترکیه‌ای، آمریکایی و نیروهایی متمرکز شد که به صورت غیر قانونی در سوریه حضور دارند. این نیروها بر اساس حقوق بین‌الملل و منشورهای بین‌المللی، اشغالگر هستند و ملت سوریه حق دارد با تمامی ابزارهای موجود، در برابر آن مقاومت کند.

هیئت روس نیز ضمن اعلام حمایت ثابت از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه، اعلام کرد که مسکو مخالف هر گونه اقدام یا گامی است که این حاکمیت را نقض کند، باعث پیچیدگی وضعیت شود و بر تلاش‌های پایان دادن به جنگ سوریه تاثیر بگذارد.

در این دیدار، مقدمات برگزاری نخستین نشست کمیته قانون اساسی بررسی شد. طرفین سوری و روس از پیشرفت امور در این زمینه ابراز خرسندی کردند.

طرفین همچنین تاکید کردند که عامل موفقیت این کمیته، عدم مداخله خارجی خواهد بود و اینکه همه طرف‌ها به اصول این کمیته از جمله گفت‌وگوی سوری-سوری با رهبری سوریه پایبند باشند.

شایان به ذکر است که، سرلشکر «علی مملوک» رئیس دفتر امنیت ملی سوریه و دکتر «ایمن سوسان» معاون وزیر خارجه سوریه، و سفیر روسیه در دمشق در این دیدار حضور داشتند.