بوش بار دیگر بر مخالفت با جدول زمان بندی برای خروج از عراق تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا مخالفت خود با جدول زمان بندی شده برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق را در جریان دیدار ژنرال "پتریوس" فرمانده نیروهای آمریکایی درعراق با وی در کاخ سفید ابراز داشت.

وی در این دیدار که توسط شبکه تلویزیونی "الحره" پخش شد، گفت : کمک به دموکراسی نوپای عراق ضروریست تا این کشور بتواند به ثبات رسیده و از خود دفاع کند و به عنوان هم پیمان ما در راه مبارزه با تروریسم و تندروها باشد.

بوش همچنین به ورود شماری از نیروهای اضافی آمریکا به عراق براساس درخواست فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق اشاره کرد و گفت که این نیروها وارد عراق شده و آماده کمک به عراقی ها و ایفای ماموریت محوله به خود هستند.

وی همچنین به روند آشتی ملی عراق و حرکت رو به جلوی دولت این کشور اشاره کرد و گفت : ژنرال پتریوس قرار است در نشست مشترک نمایندگان احزاب دموکرات و جمهوریخواه در کنگره حضور یابد و به تشریح جنبه های مثبت و منفی وضعیت عراق بپردازد و وی فردی صریح است که حقیقت روند تحولات را خوب یا بد بیان خواهد کرد.

رئیس جمهوری آمریکا ضمن اشاره به برخی پیشرفت ها درعراق، به وجود خشونت های طائفه ای در این کشور اشاره کرد و درباره بحران ایجاده شده میان وی با دموکرات ها درباره تصویب بودجه اضافی جنگ در عراق گفت : وضع جدول زمان بندی شده برای خروج از عراق درست نیست و من با آن مخالف هستم و با دموکرات ها و جمهوری خواهان برای حصول پیشرفت گفتگو خواهم کرد.

گفتنی است رئیس جمهوری آمریکا از بیش از دو ماه پیش درباره تصویب بودجه اضافی جنگ در عراق وارد بحران شدیدی با دموکرات های کنگره آمریکا شده است، بوش با هرگونه مشروط کردن تصویب بودجه اضافی جنگ درعراق به تدوین جدول زمان بندی شده برای خروج نیروهای آمریکایی از این کشور مخالف است و اعلام می کند که قانون مشروط آنها را وتو خواهد کرد.

این درحالیست که دموکرات ها بر موضع خود پافشاری می کنند و خواهان تدوین جدول زمان بندی شده برای خروج نیروهای آمریکایی به عنوان شرط تصویب بودجه اضافی جنگ عراق هستند و نشست اخیر بوش با دموکرات ها برای دستیابی به توافق در این زمینه نیز بی نتیجه پایان یافت.

بوش هم اکنون در تلاش است تا با توسل به فرمانده نیروهای آمریکایی درعراق و سخنرانی وی در کنگره شاید بتواند رضایت دموکرات ها برای تصویب بی قید و شرط بودجه اضافی جنگ درعراق را بدست آورد.