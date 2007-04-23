تراکتورسازی تبریز و شهرداری بندرعباس به مرحله پلی آف راه یافتند / کوثر و دیهیم سقوط کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در مهم ترین مسابقه عصر امروز تیم فوتبال شهرداری بندرعباس در ورزشگاه خانگی با یک گل نیروی زمینی را شکست داد تا با 34 امتیاز به عنوان تیم دوم این گروه به مرحله پلی آف صعود کند.

با این پیروزی تیم فوتبال شهرداری بندرعباس در مسابقه پلی آف حریف پگاه گیلان شد و در دیگر دیدار این مرحله تراکتورسازی تبریز با شیرین فرازکرمانشاه دیدار می کند.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز هم که پیش از این با کسب 38 امتیاز صعود خود به عنوان تیم اول این گروه به مرحله بعد را مسجل کرده بود در یزد با 4 گل مغلوب تیم تربیت این شهر شد.

برپایه این گزارش، تیم فوتبال سرخپوشان تهران هم در ورزشگاه اختصاصی آرارات با نتیجه عجیب 9 بر صفر برابر دیهیم اهواز به پیروزی دست یافت اما با 33 امتیاز از راهیابی به مرحله پلی آف بازماند.

تیم فوتبال توسعه روی زنجان هم در ورزشگاه خانگی با نتیجه یک بر صفر و با گل ثانیه 16 نعمت پور مغلوب پیام ارتباطات خراسان شد تا پیام با کسب 23 امتیاز به رقابتهای دسته دوم سقوط نکند.

با این نتیجه پیروزی 3 بر صفر تیم آتیه سازان کوثر تهران برابر نساجی مازندران بی تاثیر شد تا کوثر با 22 امتیاز به همراه تیم دیهیم اهواز به رقابت های دسته دوم سقوط کند.

با سقوط آتیه سازان کوثر تهران به دسته دوم ممکن است علی پروین سرمربی سابق پرسپولیس از خرید بخشی از امتیاز این تیم برای بازگشت به مسابقات فوتبال پشیمان شود.

جدول رده بندی کلی این گروه به شرح زیر است:

1 - تراکتورسازی تبریز - 38 امتیاز

2 - شهرداری بندرعباس - 34 امتیاز

3 - سرخپوشان تهران - 33 امتیاز

4 - تربیت یزد - 32 امتیاز

5 - توسعه روی زنجان -27 امتیاز

6 - نساجی مازندران - 27 امتیاز

7 - نیروی زمینی - 24 امتیاز

8 - پیام ارتباطات خراسان-23 امتیاز

9 - صنایع اراک - 23 امتیاز

10 - آتیه سازان کوثر تهران - 22 امتیاز

11- دیهیم اهواز - 14 امتیاز

در گروه اول این رقابتها نیز که روز گذشته برگزار شد تیم های پگاه گیلان و شیرین فراز کرمانشاه با کسب بیشترین امتیازات به مرحله پلی آف این مسابقات راه پیدا کردند.

هنوز زمان برگزاری این مرحله از مسابقات برای مشخص شدن صعود دو تیم برتر به لیگ برتر از سوی فدراسیون فوتبال اعلام نشده است.

دو تیم بازنده این مرحله در دیدارهای رفت و برگشت به مصاف دو تیم سقوط کننده از لیگ برتر خواهند رفت و پس از آن تیم های برنده در دو دیدار رفت و برگشت سومین تیم صعود کننده به هفتمین دوره رقابتهای لیگ برتر را مشخص خواهند کرد.

قبل از این تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با رای دیوان عدالت اداری به لیگ برتر راه پیدا کرده بود. هفتمین دوره مسابقات لیگ برتر با حضور 18 تیم برگزار خواهد شد.