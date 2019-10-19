به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،‌ «استفان دوژاریک»، سخنگوی سازمان ملل متحد گفت :درگیری‌ها در شمال شرق سوریه طی دو روز گذشته بیش از ۱۶ هزار آواره به همراه داشته است.

وی افزود: تنها دیروز ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر بر اساس گزارش‌های موجود در شمال حلب و منبج آواره شده اند.

دوژاریک همچنین درباره اعضای داعشی در اردوگاه‌های شمال شرق سوریه، گفت: هم اکنون مذاکراتی بین کشورهای جهان درباره بازگرداندن اتباع خود که عضو داعش بوده اند و محاکمه عادلانه آن‌ها وجود دارد.

حملات ترکیه از هفته گذشته علیه شمال سوریه آغاز شده و در حال حاضر بر اساس توافق صورت گرفته میان آنکارا و واشنگتن، حملات ترکیه علیه شمال سوریه به مدت ۱۲۰ ساعت(۵ روز) متوقف شده تا نیروهای کردی زمان کافی را برای عقب نشینی و خروج از منطقه امن مورد نظر ترکیه در شمال سوریه داشته باشند. این حملات با موج واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی روبرو شده است.