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۲۷ مهر ۱۳۹۸، ۶:۱۳

سازمان ملل:

۱۶هزار نفر طی دو روز اخیر در شمال سوریه آواره شده‌اند

۱۶هزار نفر طی دو روز اخیر در شمال سوریه آواره شده‌اند

سازمان ملل در تازه‌ترین آمار خود در ارتباط با شمال سوریه اعلام کرده است که بر اثر درگیری‌ها در این منطقه طی دو روز گذشته بیش از ۱۶ هزار نفر آواره شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،‌ «استفان دوژاریک»، سخنگوی سازمان ملل متحد گفت :درگیری‌ها در شمال شرق سوریه طی دو روز گذشته بیش از ۱۶ هزار آواره به همراه داشته است.

وی افزود: تنها دیروز ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر بر اساس گزارش‌های موجود در شمال حلب و منبج آواره شده اند.

دوژاریک همچنین درباره اعضای داعشی در اردوگاه‌های شمال شرق سوریه، گفت: هم اکنون مذاکراتی بین کشورهای جهان درباره بازگرداندن اتباع خود که عضو داعش بوده اند و محاکمه عادلانه آن‌ها وجود دارد.

حملات ترکیه از هفته گذشته علیه شمال سوریه آغاز شده و در حال حاضر بر اساس توافق صورت گرفته میان آنکارا و واشنگتن، حملات ترکیه علیه شمال سوریه به مدت ۱۲۰ ساعت(۵ روز) متوقف شده تا نیروهای کردی زمان کافی را برای عقب نشینی و خروج از منطقه امن مورد نظر ترکیه در شمال سوریه داشته باشند. این حملات با موج واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی روبرو شده است.

کد مطلب 4750249

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