خانه های موگادیشو یا خلوتگاههای نظامیان

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرزمین کشور آفریقایی سومالی که پس از سرنگونی رژیم "محمد زیاد باره" در سال 1991 میلادی عملا فاقد یک دولت مرکزی بوده، به میدان کارزار برای طوایف گوناگون این کشور که به دنبال کسب قدرت هستند، تبدیل شده است.

دولت انتقالی سومالی که در سال 2004 میلادی با حمایت سازمان ملل متحد تشکیل شد، به تنهایی نتوانست بر شورش ها در این کشور مسلط شود و در نتیجه با حمایت غیرمستقیم آمریکا، سربازان ارتش اتیوپی سال گذشته با عبور از خطوط مرزی وارد خاک سومالی شدند و با نیروهای دادگاه های شرعی که قدرت سرنگونی دولت موقت را داشتند، به مبارزه پرداختند و تا حدودی نیز موفق بودند، اما باز هم درگیری ها و جنگ های خونین ادامه دارد.

درهمین حال سازمان ملل متحد نیز که به نظر می رسد تنها کار آن، رسیدگی به وضعیت آوارگان سومالی است، به اعلان بیانیه هایی درباره وضعیت وخیم آوارگان و زخمی ها بویژه کودکان و زنان و پیران هشدار می دهد.

نیروهای مسلح که در اطراف و داخل موگادیشو مستقر هستند، دست به حملات چریکی علیه نیروهای اتیوپیایی و همچنین دولتی می زنند که هر کدام از این حملات به کشته شدن بسیاری از سربازان منجر می شود. این نیروها حتی دست به انفجارهای انتحاری نیز می زنند که روز گذشته یک خودروی بمب گذاری شده با سرعت تر به سوی پایگاه نیروهای اتیوپی در جنوب موگادیشو رفته و خود را به دروازه آن می زند که به جز خسارات وارده چندین نفر از سربازان اتیوپی نیز زخمی می شوند.

یکی دیگر از حربه های نیروهای مسلح در مبارزه با افراد حاضر در خاک کشورشان ایجاد میدان های مین است که بویژه در اطراف شهر موگادیشو که تنها اسمی از پایتخت سومالی را یدک می کشد، ایجاد شده است.

در این راستا، بسیاری از سربازان ارتش اتیوپی که در دام این میادین افتاده اند، جان خود را از دست دادند.

آوارگان سومالیایی

مقامات دولت انتقالی سومالی در ماه دسامبر گذشته توانستند پایتخت و بخش اعظمی از کشورشان را که به تصرف شبه نظامیان دادگاه های شرعی درآمده بود، باز پس بگیرند اما این مسئله در ظاهر بود زیرا درگیری ها و اعمال خشونت آمیز به تمامی مناطق کشور کشیده شد و اکنون روزانه شاهد انفجارها و حملات گوناگون در سراسر سومالی هستیم.

جالب توجه است که برخی از ناظران در زمان شکست نیروهای دادگاه های شرعی از احتمال بازگشت آنان و آغاز عملیات چریکی سخن به میان آورده بودند. در همین حال یعنی پس از حدود شش ماه از آن زمان، رهبران دادگاه های شرعی تهدید کردند که حملات شدیدی علیه نیروهای دولتی سومالی و ارتش اتیوپی انجام خواهند داد.

در همین حال مقامات آمریکایی و برخی دیگر از همسایگان سومالی نیروهای دادگاه های شرعی را به ارتباط داشتن با شبکه القاعده متهم کرده اند که این گروه چنین ارتباطی را مردود دانسته است.

سازمان ملل متحد نیز با انتشار بیانیه های مختلف سعی دارد نسبت به وضعیت نامناسب در سرزمین سومالی و اوضاع اسف بار زنان و کودکان آواره در این کشور به جامعه جهانی هشدار دهد.

کمیساریای عالی آوارگان در سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از ماه فوریه تاکنون بیش از 300 هزار نفر از ساکنان پایتخت سومالی خانه و کاشانه خود را رها و به بیابان ها و کوه ها در مناطق جنوبی و مرکزی پناه برده اند.

جالب توجه است که این کمیساریا و همچنین سازمان های بشردوستانه برای خدمت رسانی به زخمی ها، اعلام کرده اند که بسیاری از محلات شهر موگادیشو عملا از وجود زنان و کودکان خالی شده و به خلوتگاه سربازان و افراد مسلح تبدیل شده است.

سازمان های امدادرسانی نیز اخیرا اعلام کرده اند که دولت انتقالی از انتقال کمک های بشردوستانه به برخی از مناطق کشور جلوگیری به عمل می آورد از ترس اینکه به دست نیروهای مسلح بیفتند.

حضور نیروهای مسلح در موگادیشو

درهمین حال ساکنان شهر موگادیشو که خانه و کاشانه خود را رها کرده اند از تیراندازی های پراکنده در شهر و صدای انفجارهای شدید توپ های تانک ها و توپخانه ارتش اتیوپی خبر می دهند.

شدت درگیری ها در کشور سومالی که ساحل طولانی با اقیانوس هند دارد، و از سوی کشورهای اتیوپی از شمال، کنیا و تانزانیا از غرب و موزامبیک از جنوب محاصره شده، به حدی است که صدها جسد در بیابان های اطراف موگادیشو بر روی زمین افتاده که طعمه لاشخوران می شوند.