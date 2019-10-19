عزاداری نیروهای نظامی عراق در حرم حضرت عباس(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، رزمندگان جبهه مقاومت اسلامی و نیروهای نظامی کشور عراق همزمان با اربعین سیدالشهدا(ع) به شکل منظم در حرم حضرت عباس(ع)حضور یافته و ادای احترام کردند.

فیلم از مهدی بخشی سورکی