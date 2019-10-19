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۲۷ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۳۱

عزاداری نیروهای نظامی عراق در حرم حضرت عباس(ع)

عزاداری نیروهای نظامی عراق در حرم حضرت عباس(ع)

جمع کثیری از نیروهای نظامی کشور عراق همزمان با اربعین حسینی(ع) با حضور در حرم قمر بنی هاشم(ع) عزاداری کردند.

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به گزارش خبرنگار مهر، رزمندگان جبهه مقاومت اسلامی و نیروهای نظامی کشور عراق همزمان با اربعین سیدالشهدا(ع) به شکل منظم در حرم حضرت عباس(ع)حضور یافته و ادای احترام کردند.

فیلم از مهدی بخشی سورکی

کد مطلب 4750302

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