عزاداری نیروهای نظامی عراق در حرم حضرت عباس(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، رزمندگان جبهه مقاومت اسلامی و نیروهای نظامی کشور عراق همزمان با اربعین سیدالشهدا(ع) به شکل منظم در حرم حضرت عباس(ع)حضور یافته و ادای احترام کردند.
فیلم از مهدی بخشی سورکی
جمع کثیری از نیروهای نظامی کشور عراق همزمان با اربعین حسینی(ع) با حضور در حرم قمر بنی هاشم(ع) عزاداری کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، رزمندگان جبهه مقاومت اسلامی و نیروهای نظامی کشور عراق همزمان با اربعین سیدالشهدا(ع) به شکل منظم در حرم حضرت عباس(ع)حضور یافته و ادای احترام کردند.
فیلم از مهدی بخشی سورکی
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