به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، ناصر سلمان زاده بابیان اینکه انرژی و ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی به‌کارگیری شده است، اظهار داشت: روز گذشته ۳۴۰ هزار نفر از زائران اربعین وارد کشور شدند و روند بازگشت همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس بین‌شهری برای حمل‌ونقل زائران ساماندهی شده است، افزود: در بعضی از مسیرها شاهد محدودیت ترافیکی هستیم که جریان ترافیکی سنگین ولی روان است.

دبیر کمیته حمل‌ونقل و سوخت ستاد مرکزی اربعین بابیان اینکه مردم طی سه روز آینده از سفرهای غیرضروری در مناطق مرزی بپرهیزند، خاطرنشان کرد: امسال مشکلی در حوزه سوخت‌رسانی وجود نداشت و سوخت موردنیاز اتوبوس‌های ایرانی که به کشور عراق منتقل شدند نیز تأمین‌شده است.