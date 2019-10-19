به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، ناصر سلمان زاده بابیان اینکه انرژی و ظرفیتهای موجود در حوزههای مختلف حملونقل ریلی، جادهای و هوایی بهکارگیری شده است، اظهار داشت: روز گذشته ۳۴۰ هزار نفر از زائران اربعین وارد کشور شدند و روند بازگشت همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس بینشهری برای حملونقل زائران ساماندهی شده است، افزود: در بعضی از مسیرها شاهد محدودیت ترافیکی هستیم که جریان ترافیکی سنگین ولی روان است.
دبیر کمیته حملونقل و سوخت ستاد مرکزی اربعین بابیان اینکه مردم طی سه روز آینده از سفرهای غیرضروری در مناطق مرزی بپرهیزند، خاطرنشان کرد: امسال مشکلی در حوزه سوخترسانی وجود نداشت و سوخت موردنیاز اتوبوسهای ایرانی که به کشور عراق منتقل شدند نیز تأمینشده است.
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