تاکید تهران و هاوانا بر گسترش همکاری های اقتصادی و فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیرامور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر به آمریکای لاتین در هاوانا دور اول مذاکرات خود را با همتای کوبایی خود پیرامون روابط دو جانبه و همکاری های منطقه ای برگزار کرد.



متکی در این دیدار با توجه به نقش هاوانا در تحولات منطقه آمریکای لاتین گفت: امروز کوبا در منطقه تنها نیست نسل جدید رهبران کشورهای آمریکای لاتین با نگاه عدالت محور خود، دوستان هاوانا هستند که با پیوستگی وانسجام توانسته اند سیاستهای خود را در کل منطقه گسترش دهند.

وزیر امور خارجه با اشاره به ظرفیت های دو کشور تصریح کرد: ایران با تجربه های غنی در زمینه های کشاورزی، صنعتی و علمی می تواند در کنار کوبا و ونزوئلا در پیشرفت، توسعه و دستیابی به رفاه عمومی مردم کشورهای آمریکای لاتین که در اثر سلطه شاهد فقر، بی سوادی و مشکلات فراوان در امر توسعه هستند نقش موثری داشته باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین آخرین تحولات منطقه خاورمیانه و فعالیت های هسته ای ایران را تشریح کرد.

در این دیدار فیلیپ پیریز روکو وزیر امور خارجه کوبا هم با اشاره به روابط خوب ایران با کوبا و کشورهای منطقه آمریکای لاتین گفت: ایران به عنوان یک کشور بزرگ و با تجربه می تواند در توسعه کشورهای منطقه آمریکای لاتین نقش مهمی داشته باشد.

وی افزود: ما آماده همه گونه همکاری دو جانبه و چند جانبه منطقه ای با ایران برای توسعه کشورهای این منطقه هستیم.

وزیر امور خارجه کوبا تصریح کرد: ما همیشه در کنار ایران بوده ایم و در همه زمینه ها حامی جمهوری اسلامی ایران هستیم.

متکی همچنین با وزرای امور خارجه نیکاراگوئه و ونزوئلا که برای شرکت دراجلاس الپا در هاوانا به سر می برند دیدار و پیرامون آخرین روند همکاری ها و اجرایی کردن روند توافقات جدید گفتگو نمود.

در دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با همتای نیکاراگوئه ای وی، مقرر شد شرکتهای ایرانی در زمینه بهداشت، کشاورزی، آب، برق و انرژی در پروژه های این کشور شرکت نمایند.