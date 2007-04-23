کشته و زخمی شدن دستکم 142عراقی در حملات مختلف امروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، پلیس عراق اعلام کرد که براثر انفجار پی درپی سه خودروی بمب گذاری شده در شهر "رمادی" دستکم 19 نفر کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجارها در نزدیک یک رستوران و بازار در منطقه "التامیم" در غرب شهر رمادی روی داد.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از پلیس عراق گزارش داد که انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیک گروهی از مسئولان بلندپایه پلیس در شهر "بعقوبه" به کشته شدن دستکم 10 نفر و زخمی شدن 23 نفر دیگر منجر شد.

حمله انتحاری با استفاده از خودروی بمب گذاری شده به دفتر حزب دموکرات کردستان عراق در شهر "موصل" در شمال عراق نیز به کشته شدن دستکم 10 نفر و زخمی شدن 20 نفر دیگر منجر شد.

در همین حال، پلیس عراق از کشته شدن شش نفر و زخمی شدن 14 نفر دیگر در حمله یک فرد انتحاری به رستورانی در نزدیک ورودی منطقه الخضرا در شهر بغداد خبر داد. انفجار خودروی بمب گذاری شده در یک پارکینگ در شهر بغداد نیز به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چهار نفر دیگر منجر شد.

وزارت دفاع عراق نیز اعلام کرد که در 24 ساعت اخیر هفت فرد مسلح را در مناطق مختلف عراق به قتل رسانده است و پلیس عراق نیز از انفجار بمب در جاده ای در نزدیک شهر "المحاویل" و زخمی شدن سه نفر خبر داد.