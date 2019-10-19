یک گام تا حرم مطهر امام حسین(ع)/حضور عاشقان در اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اربعین حسینی حرم مطهر امام حسین(ع) سرور و سالار شهیدان، مملو از عاشقانی است که خود را با پای پیاده برای زیارت اربابشان به کربلا رسانده اند و امروز یک گام تا حرم مطهر امامشان فاصله دارند تا بگویند السَلام عَلی الحسَین(ع) وَ عَلی علیّ اِبن الحسَین(ع) ...

امروز نگاه عاشقان به این جا است قلب دنیا ... مکانی که دلدادگان در آن گرد هم آمده اند تا در رثای مولایشان بر سر و سینه بزنند ... اینجاست که حب الحسین(ع) یجمعنا معنی پیدا می کند آن هم در اربعین، در روزی که شور حضور و دلدادگی معنی می شود و هیچ تصویری نمی تواند زیبایی محض آن را به جهانیان مخابره کند.

میلیون ها عاشق و دلباخته از هر کشور و و مذهب و آئین و مرام و مسلک و سن و سالی گرد هم آمده اند تا در رثای سالار شهیدان عزاداری کنند امروز چه کسی می داند در دل آنانی که در کنار بارگان ملکوتی اش هستند چه می گذرد... چه می بینند؟ آیا این همان تصاویری نیست که جاماندگان اربعین حسینی در دل آرزو دارند؟

حب الحسین(ع) همزمان با اربعین حسینی همه را گرد هم آورده است. آن هم اینجا، کربلا ... دیار عشق؛