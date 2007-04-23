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۳ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۹:۲۱

سازمان لیگ برتر اعلام کرد؛

دیدار سپاهان و استقلال اهواز 14 اردیبهشت برگزار می شود / برنامه هفته پایانی لیگ اعلام نمی شود

دیدار سپاهان و استقلال اهواز 14 اردیبهشت برگزار می شود / برنامه هفته پایانی لیگ اعلام نمی شود

سازمان لیگ برتر اعلام کرد دیدار معوقه تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و استقلال اهواز روز 14 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد .

به گزارش خبرنگارمهر، بر اساس اعلام سازمان لیگ برتر دیدارمعوقه هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتربین تیم های سپاهان اصفهان و استقلال اهوازکه قراربود روز 25 اسفند ماه گذشته درورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزارشود، به روز 14 اردیبهشت ماه جاری موکول شد .  

این دیداربا توجه به حضور هر دو تیم درکورس قهرمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است و تیم پیروز این میدان ازشانس زیادی برای کسب عنوان قهرمانی برخوردارخواهد شد .

سازمان لیگ برترهمچنین تاکید کرد : برنامه مسابقات لیگ برترتا هفته بیست و نهم فردا اعلام می شود ولی برنامه دیدارهای هفته پایانی بعد ازمشخص شدن وضعیت تیم سپاهان درمسابقات لیگ قهرمانان آسیا اعلام خواهد شد .      

کد مطلب 475046

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