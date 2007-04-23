دیدار سپاهان و استقلال اهواز 14 اردیبهشت برگزار می شود / برنامه هفته پایانی لیگ اعلام نمی شود

به گزارش خبرنگارمهر، بر اساس اعلام سازمان لیگ برتر دیدارمعوقه هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتربین تیم های سپاهان اصفهان و استقلال اهوازکه قراربود روز 25 اسفند ماه گذشته درورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزارشود، به روز 14 اردیبهشت ماه جاری موکول شد .



این دیداربا توجه به حضور هر دو تیم درکورس قهرمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است و تیم پیروز این میدان ازشانس زیادی برای کسب عنوان قهرمانی برخوردارخواهد شد .



سازمان لیگ برترهمچنین تاکید کرد : برنامه مسابقات لیگ برترتا هفته بیست و نهم فردا اعلام می شود ولی برنامه دیدارهای هفته پایانی بعد ازمشخص شدن وضعیت تیم سپاهان درمسابقات لیگ قهرمانان آسیا اعلام خواهد شد .