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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۳۳

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

وزیر جهادکشاورزی باید زیر مجموعه‌های این وزارتخانه را اصلاح کند

وزیر جهادکشاورزی باید زیر مجموعه‌های این وزارتخانه را اصلاح کند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از عملکرد وزیر جهادکشاورزی گفت: حجتی یا باید برود و یا اینکه زیر مجموعه‌های این وزارت‌خانه را اصلاح کند.

علی وقفچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کارنامه ضعیف حجتی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در تابستان امسال بسیارتلاش کردیم حجتی را استیضاح کنیم ولی متاسفانه این امر میسر نشد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: ما همچنان معتقدیم که در وزارت جهاد کشاورزی نابسامانی وجود دارد و حجتی دو راه بیشترندارد که یا باید این وضعیت را اصلاح کند و یا باید خود کنار برود.

وی تصریح کرد: اطرافیان و زیرمجموعه حجتی بیشتر تلاش می‌کنند تا حجتی سرکار بماند چرا که با رفتن وی منافع بسیاری از آنان به خطر می‌افتد و دستشان از برخی مسائل کوتاه شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد:وزیر جهاد باید هرچه سریعتر زیرمجموعه تعاون روستایی و منابع طبیعی(سازمان جنگلها) را تغییر دهد چرا که این دو محل یکی از علل نابسامانی های وزارت جهاد کشاورزی است.

وقفچی در پایان خاطرنشان کرد: ما مسئولان نتوانسته‌ایم از سه قشر زحمتکش کارگران،  فرهنگیان و کشاورزان حمایت همه‌جانبه کنیم وعملا بر خلاف آنچه که در سخنرانی‌ها ادعا می‌کنیم،  عمل کرده‌ایم و این سه قشر در جامعه مظلوم واقع شده‌اند.  وزارت فعلی جهادکشاورزی توان مدیریت و حل مسائل و مشکلات کشاورزان را ندارد.

کد مطلب 4750596

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