علی وقفچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کارنامه ضعیف حجتی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در تابستان امسال بسیارتلاش کردیم حجتی را استیضاح کنیم ولی متاسفانه این امر میسر نشد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: ما همچنان معتقدیم که در وزارت جهاد کشاورزی نابسامانی وجود دارد و حجتی دو راه بیشترندارد که یا باید این وضعیت را اصلاح کند و یا باید خود کنار برود.

وی تصریح کرد: اطرافیان و زیرمجموعه حجتی بیشتر تلاش می‌کنند تا حجتی سرکار بماند چرا که با رفتن وی منافع بسیاری از آنان به خطر می‌افتد و دستشان از برخی مسائل کوتاه شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد:وزیر جهاد باید هرچه سریعتر زیرمجموعه تعاون روستایی و منابع طبیعی(سازمان جنگلها) را تغییر دهد چرا که این دو محل یکی از علل نابسامانی های وزارت جهاد کشاورزی است.

وقفچی در پایان خاطرنشان کرد: ما مسئولان نتوانسته‌ایم از سه قشر زحمتکش کارگران، فرهنگیان و کشاورزان حمایت همه‌جانبه کنیم وعملا بر خلاف آنچه که در سخنرانی‌ها ادعا می‌کنیم، عمل کرده‌ایم و این سه قشر در جامعه مظلوم واقع شده‌اند. وزارت فعلی جهادکشاورزی توان مدیریت و حل مسائل و مشکلات کشاورزان را ندارد.