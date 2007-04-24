مفهوم برزخ از آموزه های کاتولیک حذف شد/ کلیسای ارتدکس روسیه علیه اتانازی هشدار داد ؛ ادیان جهان و انعکاس اخبار مرتبط با آنها در خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگار مهر، رهبر کاتولیکهای جهان طی دو مراسم عشای ربانی که به مناسبت هشتادمین سالروز تولد و دومین سالگرد انتخاب به عنوان پاپ برگزار کرد، اهمیت رحمت و بخشش را مورد تأکید قرار داد .

پاپ بندیکت بر اهمیت رحمت الهی تأکید کرد

رهبر کاتولیکهای جهان در مراسم عشای ربانی خود که به پاپ فقید و لهستانی کاتولیکها اشاره کرد که دومین یکشنبه پس از عید پاک را روز رحمت الهی نامگذاری کرده و در آستانه عید پاک سال 2005 از دنیا رفت. حدود 50 هزار نفر از کاتولیکها در مراسم عشای ربانی روز رحمت الهی شرکت کردند که 70 نفر آنها کاردینالها، اسقفهای اعظم، سران سازمان اداری واتیکان و کشیشان محدوده سراسقفی رم بودند.

بندیکت شانزدهم قسمت اعظم موعظه خود را بر رحمت الهی متمرکز کرد و به آموزه های سلف خود درباره رحمت نیز اشاره داشت. پاپ گفت: پاپ لهستانی شاهد دو رژیم دیکتاتوری فقر، الزام و خشونت و قدرت تاریکی بوده که زمان ما را نیز تهدید می کند. این رحمت است که شر را محدود می کند و ماهیت الهی را که همان حقیقت و عشق است نمایان می کند.

رهبر کاتولیکهای جهان بر اهمیت بخشش در آموزه های مسیحی کاتولیک تأکید کرد و به نقل از ژان پل دوم گفت: به رحمت الهی اعتماد داشته باشید و خود را هر روز به زنان و مردانی تبدیل کنید که به رحمت الهی ایمان دارند.

یک هیئت نماینده از سوی بارتالامه اول، پاتریاک ارتدکس های جهان به رهبری اوانیس زیزیولاس در این مراسم عشای ربانی حضور داشتند.

دیدار پاپ و دبیر کل سازمان ملل

دبیر کل سازمان ملل چهارشنبه 29 فروردین ماه برای نخستین بار پس از آنکه به ریاست سازمان ملل منصوب شد، با پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیکهای جهان دیدار کرد و طی آن تقویت گفتگوی فرهنگها مورد بحث قرار گرفت.

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیکهای جهان پشت درهای بسته درباره موضوعات مختلفی چون چندجانبه گرایی و تقویت گفتگوی بین فرهنگهای متنوع را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

همچنین بان کی مون از پاپ برای دیدار از دفتر مرکزی سازمان ملل در نیویورک، آمریکا دعوت کرد.

دبیر کل سازمان ملل روز سه شنبه 28 فروردین ماه وارد رم شد. بان کی مون قصد دارد پیش از سفر به قطر و سوریه به سوئیس نیز سفر کند.

دفتر مطبوعاتی واتیکان طی بیانیه این دیدار را جزئی از دیدار دبیران کل سازمان ملل با رهبران کاتولیکهای جهان می داند و آن دیدار را به عنوان نشانه ای از قدردانی مقر پاپ برای نقش محوری سازمان ملل در حفظ صلح جهانی و توسعه مردم جهان توصیف کرده است.

بان کی مون پس از گفتگویی که واتیکان آن را سومند توصیف کرده است با کاردینال تارسیسو برتونه وزیر امور خارجه واتیکان دیدار کرد



زیارت رهبر کاتولیکهای جهان از مقبره سنت آگوستین

پاپ بندیکت شانزدهم به منظور زیارت به شمال ایتالیا سفر کرده و از مقبره سنت آگوستین، متأله قرن پنجم و یکی از قدیسهای مورد علاقه خود دیدار کرد.

پاپ شنبه در ویگه وانا، جنوب غربی میلان یک مراسم عشای ربانی برگزار و بعد به پاویا، مقبره سنت آگوستین در کلیسای سن پیترو سفر کرد.

رهبر کاتولیکهای جهان طی این سفر از بیمارستان سنت ماتیوز دیدار کرده و طی سخنرانی خود بر اهمیت احترام به زندگی بشری تأکید و بار دیگر آموزه کاتولیک مبنی بر مخالفت با سقط جنین و اتانازی تصریح کرد. بندیکت شانزدهم در دانشگاه پاویا درباره فرهنگ سخنرانی کرد.

سنت آگوستین که بین سالهای 354 تا 430 زندگی می کرد تأثیر قابل توجه و چشمگیری بر مسیحیت داشت، آثار وی چون شهر خدا و اعتراف به عنوان پایه های الهیات مسیحی در نظر گرفته می شوند.

بندیکت به کرات علاقه خود را نسبت به این متأله کاتولیک ابراز کرده و رساله دکترای خود را در سال 1953 درباره وی نوشته است. امسال هفتصد وپنجاهمین سال تأسیس فرقه آگوستینی به عنوان یک فرقه دینی مستقل محسوب می شود.

بندیکت 80 ساله برخلاف سلف خود، ژان پل دوم سفرهای خود را محدود کرده است، طی دو سالی که به عنوان پاپ فعالیت می کند تنها چند زیارت داخل ایتالیا و فراتر از آن داشته است.

هشدار کلیسای ارتدکس روسیه در مورد تصویب اتانازی

کلیسای ارتدکس روسیه نسبت به هرگونه شتابی در راستای تصویب قانونی درباره اتانازی هشدار داد و بر ضرورت گفتگو و بحث عمومی درباره آن تأکید کرد.

اسقف اعظم وسولد چاپلین نایب رئیس دپارتمان روابط خارجی کلیساها در دفتر پاتریاک مسکو اظهار داشت: اگر این لایحه وجود داشته باشد باید بحث و تبادل نظر عمومی درباره آن گسترده شود. در حقیقت آنچه در خطر قرار گرفته زندگی و مرگ انسانهای بسیار و همچنین اخلاق جمعی است.

وی افزود: بنابراین پزشکان، وکلا و فعالان حرفه ای نمی توانند به تنهایی درباره سرنوشت این قانون تصمیم گیری کنند. جوامع دینی و مردمی و انجمنهایی دینی مراجعی هستند که باید نظر آنها را درباره مسئله اتانازی جویا شد.

نایب رئیس دپارتمان روابط خارجی کلیساها در دفتر پاتریاک مسکو گفت: لحطاتی هستند که مراقبت از جسمی که مغرش هیچ علامتی از هشداری نشان نداده و روحش جسم را ترک کرده بی معنا به نظر می رسد، اما از دیدگاه مسیحی یاری فرد برای مرگ یا انجام خودکشی مطلقاً غیر اخلاقی است.

این روحانی ارتدکس روسیه همچنین اشاره کرد که تصویب قانون اتانازی تهدید سوء استفاده را به همراه دارد که نه تنها مردم دیندار بلکه مردم غیر دینی و سکولار نیز آن را تأکید می کنند.

وی تأکید کرد: به شدت علیه تصویب چنین قانونی آن هم به شتابی که اکنون در حال شکل گیری است هشدار می دهم.

شورای فدراسیون روسیه لایحه ای مبنی بر تصویب اتانازی به دومای روسیه ارائه داده است و اگر این قانون مورد تصویب واقع شود قطع درمان بیماران لاعلاج بر اساس درخواست خود یا نزدیکان آنها قانونی می شود.

مفهوم برزخ از آموزه های کاتولیک حذف شد

کلیسای کاتولیک روم مفهوم برزخ را در آموزه ها و تعالیم مذهبی خود از بین برد، برزخی که بر اساس سنت کودکان پیش از تعمید و پس از مرگ در آنجا به سر می بردند.

کمیسیون بین المللی الهیاتی کلیسای در سندی که مدتهاست انتظار انتشار آن می رود تصریح کرده مفهوم برزخ منعکس کننده دیدگاه زائد و محدود کننده ای درباره رستگاری است.

پاپ بندیکت شانزهم خود به عنوان یک متأله برجسته پیش از انتخاب شدن به عنوان پاپ تردیدهای خود را نسبت به مفهوم برزخ منعکس کرده بود و انتشار این سند 41 صفحه ای تحت عنوان " امید رستگاری برای نوزادانی که بدون تعمید از دنیا می روند" قانونی کرد.

بسیاری از تحلیلگران طی دو سال گذشته انتظار داشتند مفهوم برزخ از تعالیم و آموزه های کاتولیک حذف شود. این سند که به عنوان آخرین حکم درباره برزخ محسوب به نحوی تنظیم شده که گویی مفهوم برزخ تاکنون در دکترین کاتولیک وجود نداشته، در حالی که این مفهوم در آموزه های کاتولیک قرن بیستم وجود داشته است.

در این سند آمده است نتیجه این مطالعه این است که استدلالهای عبادی و الهی وجود دارد که می توان امیدوار بود نوزادانی که بدون تعمید از دنیا می روند رستگار شده و به سعادت ابدی می رسند . امید به رستگای این طفلان از آن جهت صورت گرفته است که امکانی برای تعمید آنها وجود نداشته است.

این مفهوم در قرن سیزدهم به عنوان راه حلی برای معمای مرگ کودکان پیش از غسل تعمید به وجود آمد، بر اساس این آموزه ، از آنجا نخستین گناه آنها به عنوان انسان در مراسم غسل تعمید از بین نرفته به بهشت نمی رود. کاتولیکها همچنین وجود این مفهوم را راه حل مؤثری برای توصیف جایگاه افراد مقدسی که پیش از مسیح زندگی می کردند قلمداد کردند.

ژان پل دوم در زمان حیات خود این مفهوم را به نوعی مثبت ارزیابی نمی کرد از این روی، اکتبر سال گذشته هفت ماه پیش از درگذشت ژان پل دوم، پاپ فقید از کمیسیون بین المللی الهیات که وظیفه ارائه مشاوره به واتیکان را دارد خواست این موضوع را بررسی کرده و به راه حلی منسجم و هدایت شده ای در رابطه با سرنوشت چنین موجودات بیگناهی دست یابند.



احتمال انتصاب نخستین زن به عنوان اسقف اعظم کلیسای انگلیکن کانادا

کلیسای انگلیکن کانادا در نظر دارد تابستان امسال هنگام تشکیل مجمع ملی کلیسای خود نخستین رهبر کلیسایی زن را انتخاب کند.

اسقف ویکتوریا ماتیوز درمیان چهار نامزد برای سمت اسقف اعظمی است که روز پنجشنبه توسط اسقفهای انگلیکن کانادا طی نشست خصوصی خود در اونتاریو انتخاب شد.

تاریخ برگزاری انتخابات محل ملی کلیسای انگلیکن کانادا اول تیر ماه امسال در مانی توبا، کانادا است. اگر ماتیوز در این انتخابات پیروز شود دومین زنی است که به رهبری یک کلیسای انگلیکن ملی در این مذهب 500 ساله مسیحی منصوب شده است.

سال گذشته اسقف کاترین جفرتس شوری رهبر کلیسای اپیسکوپال ایالات متحده به عنوان نخستین زنی که رهبری یک محدوده انگلیکن را برعهده داشت انتخاب شد. کلیسای اپیسکوپال ایالات متحده شاخه ای از کلیسای انگلیکن بریتانیا است که در کل دارای 77 میلیون نفر جمعیت است.

سایر نامزدهای سمت اسقف اعظم کانادا جورج بروس اسقف اونتاریو، بروس هاو اسقف هیورون و فرز هیلتز از جزیره پرنس ادوارد و نوو سوشیا هستند . ماتیوز در انتخابات سال 2004 نیز برای این سمت کاندید شده بود، اما نام خود را برای معالجات پزشکی از انتخابات حذف کرد. اسقف اعظم کلیسای انگلیکن کانادا در حال حاضر اندرو هاتچیسن است که در آستانه بازنشستگی قرار دارد، اسقفهای اعظم کانادا تا سن 70 سالگی می توانند به خدمت خود در کلیسا ادامه دهند.



رهبر انگلیکنهای جهان به ایالات متحده سفر می کند

اسقف اعظم کانتربری اعلام کرد در نظر دارد پائیز امسال در پاسخ به دعوت مجلس اسقفهای کلیسای اپیسکوپال آمریکا که اخیرا به دنبال انتصاب اسقف همجنسگرا مناقشات بسیاری را رقم زده، به ایالات متحده سفر کند .

دکتر روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری طی یک نشست مطبوعاتی در تورنتو اظهار داشت که وی همراه اعضای کمیته دائم اسقفها و شورای مشورتی انگلیکن به ایالات متحده سفر می کند.

وی در این رابطه اظهار داشت: این سفر به منظور سهیم شدن تجارب ما به عنوان خادمان کلیسا و بحث درباره اوضاع و شرایط جامعه انگلیکن در ایالات متحده صورت می گیرد.

مجلس کلیسای اپیسکوپال ایالات متحده بر ضرورت پاسخ به نیاز این کلیسا به صورت رو در رو با اسقف اعظم کانتربری و اعضای کمیته دائم اسقفهای انگلیکن تأکید کرده است.

دکتر ویلیامز رهبر معنوی جامعه انگلیکن که پیروان آن حدود 70 میلیون مسیحی جهان را تشکیل داده، اظهار داشت: این روزها برای کلیسای ما از نظر وضعیت بین المللی بسیار دشوار است. مسئله حائز اهمیت حفظ روابط و گفتگوها است و هدف من از این دیدار گردهم جمع کردن روحانیون دور یک میز برای درک یکدیگر و تقویت کلیساهای محلی است.

کلیسای اپیسکوپال ایالات متحده آمریکا شاخه ای خود مختار از جامعه انگلیکن در ایالات متحده و سایر کشورها از جلمه آسیا، آمریکای مرکزی و اروپا است که پس از جنگهای انقلاب آمریکا استقبال خود را از کلیسای انگلیکن بریتانیا اعلام کرد.

قدیمی ترین کلیسای لوتری روسیه مرمت می شود

کلیسای سن کاترین به عنوان قدیمی ترین کلیسای لوتری سن پترزبورگ روسیه امسال بازسازی و مرمت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، ویرا دمنتیوا، رئیس کمیته شهری کنترل، استفاده و حفاظت از بناهای تاریخی و فرهنگی گفت: امسال تمام اقدامات لازم برای ممانعت از تخریب این ساختمان و توسعه اسناد پروژه برای بازسازی آینده تکمیل خواهد کرد.

دمنتیوا اشاره کرد که اعضای این کلیسا بدون هیچ مساعدتی مجسمه فرشته ای را از بالای تاجک مخروطی کلیسا برداشتند، در حالی که وضعیت ساختمان بسیار نامساعد بود.

وی همچنین اظهار داشت: نمی توان هزینه بازسازی و مرمت قدیمی ترین کلیسای لوتری شهر سن پتزربورگ را تخمین زد، اما بودجه این اقدامات از سوی مقامت فدرال و مقامات شهری تأمین می شود.

کلیسای لوتری سن کاترین در اواخر سال 1730 توسط گروگ فلتن معمار ساخت شد و در روز 26 اکتبر 1740 تقدیس شد. این کلیسا در سال 1935 فعالیت خود را متوقف کرد و در سال 2002 دچار حریق شدید شد.

راهبان بودائی تایلند خواستار رسمی شدن آئین بودیسم هستند

راهبان بودیسم تایلند مقابل پارلمان این کشور تظاهراتی "در سکوت" برگزار کردند تا درخواست آنها مبنی بر ملی شدن آئین بودیسم در قانون اساسی جدید این کشور به رسمیت شناخته شود.

صدها نفر از راهبان بودیسم روز گذشته با حمل پلاکارتهایی که روز آن نوشته بود "بگو بودیسم دین ملی است" با سکوت در مقابل پارلمان تظاهرات کردند.

این اقدام در گذشته بسیار تقرقه انگیز توصیف شده است چرا که اقلیت مسلمان این کشور که در سه استان جنوبی این کشور ساکن هستند رسمی شدن آئین بودیسم در کشور را نمی پذیرند.

بیش از 2 هزار نفر از سال 2004 تاکنون در سه استان جنوبی این کشور در مرز مالزی جان خود را از دست داده اند، بخش اعظم نارضایتی مسلمانان این کشور به تبعیض علیه آنها مربوط می شود که در فرصتهای آموزشی و شغلی این کشور بیشتر مشاهده شده است.

درخواست روز گذشته راهبان بودائی تایلند بحثی را که به سال 1997 باز می گردد به جریان انداخت، 9 سال پیش ستادی تشکیل شد تا آئین بودیسم را به دین ملی این کشور تبدیل کند، اما فعالیتهای این ستاد در میان نگرانی هایی که در رابطه با تفرقه شدید در کشور وجود داشت با ناکامی رو به رو شد.

این مسئله در شرایطی که قانون اساسی جدید توسط کمیته ای که سران کودتا این کشور که تاکسین شیناواترا نخست وزیر این کشور را در ماه سپتامبر عزل کردند در مرحله پیش نویس قرار دارد.

سران کودتا متعهد شده اند قانون اساسی جدید را تا ماه سپتامبر به رفراندوم بگذارند. راهبان تایلندی علاوه بر برگزاری تظاهراتی در سکوت نماینده خود را برای دیدار با رئیس کمیته پیش نویس قانون اساسی به پارلمان اعزام کردند تا درخواست آنها را منعکس کند.