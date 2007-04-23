حضور آمریکا درعراق سبب بی ثباتی در خاورمیانه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "سید محمد حسینی" در گفتگو با روزنامه "الجزیره" عربستان گفت : حضور آمریکا در عراق سبب بی ثباتی درخاورمیانه شده و این کشور که از اسرائیل حمایت می کند قادر به ثبات بخشی به منطقه نیست.

حسینی افزود : ما اغلب شاهد آن هستیم که حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه تنش ها و اختلافاتی را در پی داشته و سبب بی ثباتی در منطقه شده است.

سفیر ایران گفت : نیروهای خارجی با طرح های خود خونریزی هایی را در منطقه بوجود می آورند، و متاسفانه برخی از دنباله روهای آنها نیز خشونت های فرقه ای را در بین مسلمان ها سبب شده اند.

این دیپلمات ایرانی افزود : دشمن تمام نیروی خود را برای افزایش خشونت های فرقه ای بکار خواهد گرفت، اما عربستان سعودی و ایران قصد اتحاد مسلمانان را دارند و در تلاش هستند تا بدین وسیله ثبات را به منطقه بیاورند.

وی همچنین تاکید کرد که رژیم صهیونیستی با استفاده از جنجال های تبلیغاتی رسانه ای درصدد رسیدن به اهداف خود در تفرقه افکنی در بین مسلمانان است.

سید محمد حسینی همچنین از رسانه های کشورهای اسلامی خواست تا با اقدامی خردمندانه اهداف آنها را خنثی کنند.