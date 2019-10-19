به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور همزمان با اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام با حضور در منزل شهیدان علیرضا و محمدرضا بقائی، در فضایی صمیمی با پدر و مادر معظم این شهیدان دیدار و گفت وگو کرد.

حجت الاسلام روحانی در این دیدار صمیمی با بیان اینکه خانواده معظم شهدا، کار بزرگی کرده و به گردن همه ما حق دارند، گفت: امروز سعادت نداشتیم به زیارت امام حسین(ع) مشرف شویم، اما به زیارت شما آمده ایم که فرزندانتان راه امام حسین(ع) را رفته اند.

رئیس جمهور با بیان اینکه همه افتخار ما ابا عبدالله الحسین(ع) است، گفت: وظیفه و رسالت همه ما تداوم راه شهدا در حفاظت از کشور و نظام است.

روحانی تأکید کرد: شهدا با ایمان راسخ خود در راه عقیده برای خدا رفتند و به بالاترین مقام رسیدند، آنان زنده اند و در پیشگاه خداوند روزی می خورند.

رئیس جمهور با بیان اینکه خانواده های معظم شهدا که چنین فرزندانی تربیت کرده و در راه خدا تقدیم کردند، مقام بسیار بالایی دارند، گفت: ان شاء الله بتوانیم ادامه دهنده راه شهدا باشیم.

در این دیدار صمیمی پدر و مادر معظم شهیدان بقائی به ذکر خاطراتی از فرزندان شهید خود پرداختند.

شهید علیرضا بقائی در سال ۶۲ در عملیات خیبر و شهید محمد رضا بقائی در سال ۶۴ در هورالعظیم به فیض شهادت نائل شدند

در این دیدار که حجت الاسلام شهیدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران هم حضور داشت، رئیس جمهور با تقدیم لوح تقدیر از ایثار و فداکاری شهیدان تجلیل کرد.