نشست "آشنایی با روانکاوی لاکان" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست آشنایی با روانکاوی لاکان که اولین نشست از سلسله نشست‌های فلسفی مرکزتئاتر تجربی پردیس هنرهای زیبا به شمار می‌رود، با حضور احمدرضا محمدپور، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی انستیتو روانپزشکی تهران و مرکز تحقیقات بهداشت روان برگزار می‌شود.

دور بعدی این جلسات، نشستی درباره فلسفه اسلاوی ژیژک، فیلسوف معاصر خواهد بود. سخنران عصر فلسفه ژیژک مترجم آثار او در ایران، فتاح محمدی است.

«آشنایی با روانکاوی لاکان» چهارشنبه، 5 اردیبهشت‌ماه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر در کارگاه شماره یک گروه هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.