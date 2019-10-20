افزایش کرایه برای زائران اعمال نشده است/ استقرار ۱۱هزار اتوبوس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، احمدرضا عامری درباره روند بازگشت زائران اربعین به استان های کشور، ابراز کرد: زائران امسال بدون افزایش کریه و با همان نرخ کرایه های مصوب سال ۹۷ توسط سیستم حمل و نقل عمومی جاده ای ما جابجا شدند این در حالی است که بهای یک دستگاه اتوبوس در سال گذشته بیش از ۸۰۰ میلیون تومان بود و امسال این قیمت به سه میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه سایر تجهیزات اتوبوس ها مانند لاستیک و ... نیز نسبت به سال قبل افزایش چشم گیر یافتند اما کرایه ها برای زائران اربعین مطابق همان کرایه های سال ۹۷ اعمال شد، ابراز کرد: قیمت بلیت ها تا مهران از ۹۰ هزار تا ۱۵۰ هزار تومان بوده است.

مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری کشور، ادامه داد: رقم کرایه در نظر گرفته شده از مهران در برابر هزینه کل سفر زائران، در واقع مبلغی نیست به طوری که برای جابجایی زائران از مرزها تا شهرهای نجف و کربلا با کامیون حتی مبالغی تا ۳۵۰ هزار تومان و با اتوبوس تا یک میلیون تومان هم از زائران دریافت شده است.

عامری با بیان اینکه حدود ۲۲۰ هزار نفر آمار ورودی زائران به مرز مهران در روز جمعه بوده است، گفت: تا غروب شنبه نیز ۱۵۲ هزار نفر وارد مرز شده اند و جابجایی این چنین جمعیتی قطعاً نیازمند تعداد اتوبوس بسیار بالا است .

وی افزود: به همین دلیل از مجموع ۱۳ هزار و ۵۰۰ اتوبوسی که در درون ناوگان حمل و نقل کشور است ۱۱ اتوبوس به مرزها فراخوانده شده اند تا در راستای جابجایی مسافران و زائران اربعین حسینی بتوانیم بهترین خدمات را با کمترین معطلی به افراد ارائه دهیم.