تله تئاتر "یغمای باشکوه خورشید" در شبکه چهار تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت ایران تئاتر اعلام کرد این تله تئاتر داستان سردار ماجراجوی اسپانیایی به نام فرانسیسکو پیزارو است که برای کشف سرزمین‌های ناشناخته در قاره جدید به همراه گروهی کوچک عازم آمریکا می‌شوند. آنها پس از تلاش و ناکامی سرانجام به سرزمینی می‌رسند که تا آن زمان پای هیچ کاشف دیگری به آنجا نرسیده بود؛ امپراتوری "اینکا".



"یغمای باشکوه خورشید" ماجرای فروپاشی و سقوط تمدن بزرگ اینکا را به وسیله گروهی کوچک از مهاجران غارتگر اروپایی به تصویر می‌کشد. فرهاد آئیش، رامبد جوان، محسن حسینی، هوشنگ قوانلو، بیژن افشار، یعقوب صباحی، ناصر فروغ، محمد بحرانی، غلامرضا یزدانی و ... بازیگران این تئاتر تلویزیونی هستند.



تهیه کننده: دکتر جواد ظهیری، کارگردان هنری: فرهاد مهندس‌پور، کارگردان تلویزیونی: ساسان امیرپور، طراح گریم: بیژن محتشم، طراح لباس: حمیده نوبری، طراح نور: حمید احمدی لاری، طراح صحنه: فرشید موثق، دستیار تهیه: مهرانگیز مدیرتمدن در تولید "یغمای باشکوه خورشید" همکاری کرده‌اند.

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